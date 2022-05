Corren hoy el Preakness

Baltimore.- Epicenter perdió en el Derby de Kentucky y ahora tendrá que enfrentar altas temperaturas en el Preakness.

Dos semanas después de haber sido vencido por Rich Strike, que tenía momios de 80-1, justo antes de llegar a la meta en el Derby, Epicenter será el favorito para el Preakness que se efectuará esta tarde en una pista de nueve competidores.

En una carrera en la que no estará Rich Strike y no habrá posibilidades de que haya una Triple Corona, existe cierto alboroto mayormente debido a la participación de la potranca Secret Oath, será una prueba para ver si Epicener puede superar el calor que podría llegar a un récord alto.

“Uno se encarga de lo que puede controlar y se coloca en la mejor posición posible para tratar de eliminar las muchas variables que pueden aparecer en el camino”, comentó Steve Asmussen, entrenador de Epicenter.

“Puede haber una temperatura de 95 ó 96 grados en este lugar, y sabemos que el ambiente puede ponerse muy pegajoso cuando hace calor en Baltimore, así que, todos vamos a tener que lidiar con eso”.

“Este es un gran caballo que volverá a correr después de 14 días, así que sólo hay que asegurarse que beba suficiente agua y esté hidratado, le damos el mismo tratamiento que a nuestros hijos”.

El Servicio Nacional Meteorológico está pronosticando hasta 94 grados Fahrenheit, 34.4 grados Celsius, para hoy por la tarde, con un ligero descenso antes de las 5:01 p.m. tiempo de Ciudad Juárez, hora en que iniciará la carrera del 147avo Preakness.

El récord es de 96 grados, establecido en 1934 cuando High Quest ganó la carrera.

Epicenter es el favorito con momios de 6-5 para unirse a esa lista de ganadores del Preakness después de llegar en segundo lugar en el Derby. Aun después que el dueño de Rich Strike, Rick Dawson, decidió que no participara en el Hipódromo Pimlico y tratar de ganar la Triple Corona, su victoria en Churchill Downs sigue estando en la conversación de la semana, especialmente los que conocen bien al caballo.

“Hasta mi hijo de 6 años me dijo después de la carrera, ‘Papá, Epicenter fue el mejor’”, comentó Ron Winchell, dueño de Epicenter. “Él logró una gran carrera, así que el nivel de confianza que le tenemos es muy alto. Pero como sucede en las carreras importantes, uno sólo quiere participar y creo que si está en la competencia estaremos en una buena posición”.

Kenny McPeek, quien ganó el Preakness del 2020 con la potranca Swiss Skydiver, consideró que Epicenter “definitivamente, es el potro a vencer”, y dijo que el favorito necesitaría dejar de correr para que su caballo Creative Minister, que tiene momios de 10-1, pueda llegar en primer lugar.

Aunque él y su co-propietario Greg Back se sintieron lo suficientemente confiados para desembolsar 150 mil dólares para inscribirlo en la carrera.

McPeek le comentó a Back que si Creative Minister ganaba alguna competencia en las carreras adicionales del Derby, “Podremos competir con él en cualquier lugar, incluso en la luna, si tú quieres”. El potro fue suficientemente veloz y evidenció que podía estar en el grupo de los demás caballos que van a competir en el Preakness.

“¿Qué dijo Wayne Gretzky? Si no se arriesga no se gana”, dijo McPeek. "Eso es lo divertido de este deporte --- si uno siente que tiene una legítima posibilidad de participar, no se puede tener miedo porque pueden suceder muchas cosas”.

Muchas cosas podrían suceder para que Fenwick, que tiene momios de 50-1 pueda sacudirse una mala actuación en la Triple Corona y lo sería ligeramente menos para Happy Jack, con momios de 30-1, que llegó en el catorceavo lugar en el Derby, o para Skippylongstocking, con momios de 20-1 para ganar la bolsa de 1.65 millones de dólares que ofrece la carrera de 1 3/16 millas del Preakness.

Existe mucho respeto para las posibilidades que tiene Simplification, con momios de 6-1 y que llegó en cuarto lugar en el Derby, así como también para el segundo favorito Eartly Voting, con momios de 7-2.

Sin embargo, la mayoría de los comentarios en el Preakness son acerca de Secret Oath, la ganadora del Kentucky Oaks, a quien el entrenador D. Wayne Lukas de 86 años y miembro del Salón de la Fama, está apostándole a que podrá derrotar a los potros.

Debido a que el ganador del Derby estará ausente por cuarto año consecutivo, no existe una verdadera posibilidad de llegar a la Triple Corona en el Preakness --- el enfoque estará en la potranca en la que Lukas ha considerado una carrera convencional.

“Si no contamos con una potranca, la modalidad sería aburrida”, comentó Lukas, quien competirá para empatar el récord de siete victorias en el Preakness. “La potranca hará que por lo menos haya un poco de interés”.

McPeek está contento de que el ambiente se sienta como “en los viejos tiempos” en el Preakness, especialmente después que se llevó a cabo en el mes de octubre hace dos años y no hubo fanáticos en las gradas. Recordó con cariño su primera participación en Baltimore en 1995, cuando Lukas estaba en auge.

“Han pasado algunas cosas desde entonces, he subido de peso y ya no tengo cabello, pero Wayne sique aquí”, dijo McPeek. “¿En dónde está Bob?”.

Por supuesto que se refería a Bob Baffert, el entrenador que en dos veces ha ganado la Triple Corona y cuya ausencia en Pimlico es notable después de años de estar bajo los reflectores.Actualmente se encuentra cumpliendo con una suspensión que le impusieron en Kentucky por violaciones relacionadas con los medicamentos que está vigente en Maryland y otros estados, por lo que no se le permitió que inscribiera caballos en las carreras del Derby ni en el Preakness.

Sin embargo, estará presente a través de Armagnac, que tiene momios de 12-1, al que Baffert entrenó y ensilló en tres carreras antes de transferírselo a su ex asistente Tim Yakteen.

Después que Taiba llegó en doceavo lugar y Messier en quinceavo en el Derby, la sombra de Baffert se sentía en la carrera, pero en esta ocasión hay menos presión.

“Estoy tratando de mantenerme bajo el radar”, comentó Yakteen. “Disfruté del Derby, me hubiera gustado que hubiéramos tenido un resultado diferente”.

Winchell, Asmussen y Joel Rosario, jockey de Epicenter, se sienten de la misma manera después de regresar a casa y de estar bajo los dos chapiteles de Churchill Downs, pensando que hubieran ganado el Derby de Kentucky.

“Fue muy pero muy emocionante en ese momento. ¿Qué más puedo decir?”, comentó Rosario. El caballo había corrido muy bien. Hubiera sido grandioso que hubiéramos ganado, pero así suceden las cosas a veces”.

Preocupado acerca del calor y decepcionado porque no tendrá otra oportunidad para derrotar a Rich Strike, Asmussen no está preocupado acerca de posicionarse en el Preakness mientras Epicenter “vaya al frente de los competidores”.

Él comparte la confianza de su dueño pero es un poco más cauteloso acerca de expresarlo después de haber sido derrotado en el Derby.

“Creo que el que tenía menos probabilidades ganó la carrera, así que no se puede subestimar a ninguno”, dijo.

Tome nota

Edición 147 del Preakness

En Pimlico Race Course (Baltimore, Maryland)

Sábado 21 de mayo de 2022

Hora de salida: 4:50 p.m.

Distancia: 1 3/16 millas

TV: 9.1