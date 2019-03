Corren hoy el Mesilla Valley

Un grupo de diez caballos competirá esta tarde en las 350 yardas del Mesilla Valley Speed Handicap, con bolsa de 85 mil dólares, en el hipódromo de Sunland Park.

La carrera principal de la cartelera está restringida a tresañeros y mayores criados en Nuevo México.

Major Bites, ganador de la carrera el año anterior, regresa una vez más como favorito de la línea de la mañana 4-1.

De seis años e hijo de Jesse James Jr. nunca terminó fuera de los sitios de honor en el 2018, incluyendo cinco victorias; sus únicas derrotas fueron ante Jessies First Down.

Jimmy Guerra entrena a Major Bites para el dueño Israel Bordier; Héctor Aldrete será el nuevo jockey. Major Bites intentará las 350 yardas por primera vez desde el Mesilla Valley del año pasado.

El ganador de múltiples stakes nunca ha terminado fuera de las bolsas de dinero en esta distancia y la mitad de las diez victorias en su carrera han sido en Sunland Park.

La carrera también presenta una interesante revancha entre Bigg Daddy y Jesse Lane.

Bigg Daddy, el que más dinero gana en el campo, fue el favorito y subcampeón en la carrera de 2017 del All American Futurity (G1) y ganó el Zia Futurity (RG1) ese mismo verano.

Regresó como tresañero al ganar el Zia Derby (RG2) y hará el primer inicio de su carrera de cuatro años hoy.

Jason Giles lo entrena para el dueño Too for Two; Adrian Ramos estará en la monta.

Jesse Lane fue cuarto lugar en su salida más reciente, el Jess Burner Handicap, que le rompió una racha de cuatro carreras ganadas.

Ganó el All American Juvenile el mismo año que Bigg Daddy ganó el All American, y fue segundo detrás de Bigg Daddy en el Zia Futurity.

Libre de la competencia de Bigg Daddy en Zia Park, ganó el New Mexico Classic Derby (RG2) en noviembre, su primera victoria de stakes de grado.