Corren hoy el Belmont Stakes

La historia de las carreras de caballos de todo tipo se escribirá hoy sábado en la última carrera de la Triple Corona de este año.

El Belmont Stakes se llevará a cabo por primera vez en el venerable Hipódromo Saratoga, que tiene 161 años de historia.

Y aunque no existe la posibilidad de que haya un catorceavo campeón de la Triple Corona, en la tercera carrera participarán los ganadores del Derby de Kentucky y Preakness Stakes por primera vez desde el 2013.

Hace cinco semanas que Mystik Dan ganó la carrera por una nariz a Sierra Leone en el Derby y han pasado tres semanas desde que llegó en segundo lugar después de Seize the Grey en el Preakness, los tres caballos estarán en una pista de 10 competidores en el Belmont, que será una revancha frente a 50 mil asistentes, en un evento cuyos boletos se vendieron en su totalidad.

“Los fanáticos podrán relacionarse con Mystik Dan y observar a Seize the Grey y tendremos la oportunidad de verlos y decidir cuál es el mejor de los dos”, comentó D. Wayne Lukas, de 88 años y miembro del Salón de la Fama, quien entrenó a Seize the Grey.

“Creo que el Belmont de este año podría fácilmente ser la mejor de las tres carreras: el Derby, Preakness y Belmont –por supuesto que se podría argumentar lo contrario. Creo que será la mejor de las tres”.

Una de las razones es que debido a la forma de la pista de Saratoga se acortará la carrera a 1 ¼ millas, respecto a la distancia tradicional de 1 ½ millas, lo cual es un disuasorio significativo debido a que la mayoría de los tresañeros tienden a no correr tanto.

Es muy raro que Mystik Dan no haya competido para la Triple Corona después de haber corrido en el Derby de Kentucky y Preakness, siendo el primero en hacer eso desde War of Will en el 2019.

Es casi seguro que el entrenador Kenny McPeek no lo hubiera inscrito para correr 1 ½ millas.

“Eso hubiera sido difícil para mi potro, ya que no es un caballo realmente grande, sino que es de tamaño mediano”, dijo McPeek. “Esta carrera de 1 ¼ millas es apta para él”.

Aunque esta carrera será extremadamente competitiva. Sierra Leone, al que le cambiaron el jockey y hubo un ajuste en el equipo, abrió las apuestas como favorito con momios de 9-5, mientras que el invicto Mindframe, entrenado por Todd Pletcher, que no ha participado en muchas carreras, está en segundo lugar con momios de 7-2.

Sierra Leone hubiera ganado el Derby si no hubiera virado y golpeado en repetidas ocasiones a otro caballo durante la carrera, su entrenador confía en el jinete Flavien Prat para guiar al potro por un carril despejado, tanto como sea posible.

“Mientras estemos preparados para él y tenga un buen desempeño, tendremos una excelente competencia”, dijo Brown. “Espero que tengamos un buen viaje. Obviamente, tendremos a la mitad de los caballos contra los cuales competir, respecto a las otras carreras, así que, espero que eso sea más fácil para él. Espero que corra de la misma manera como lo hizo en el Derby”.

Para hoy

Belmont Stakes 2024

Edición 156

Hipódromo de Saratoga

(Saratoga Springs, Nueva York)

Hora de salida: 4:41 pm

Distancia: 1 ¼ millas

Bolsa: 2 millones de dólares

TV: 14.1

Orden de salida

Caballo Jockey

1. Seize the Grey Jaime Torres

2. Resilience Junior Alvarado

3. Mystik Dan Brian Hernandez Jr.

4. The Wine Steward Manuel Franco

5. Antiquarian John Velazquez

6. Dornoch Luis Saez

7. Protective Tyler Gaffalione

8. Honor Marie Florent Geroux

9. Sierra Leone Flavien Prat

10. Mindframe Irad Ortiz, Jr.