Corren hoy el All American Derby

Los campeones reinantes Flash and Roll y Flying Cowboy 123, que compiten en el All American Derby Grado 1 con bolsa de un millón 550 mil 855 dólares, encabezan un sensacional programa de carreras este domingo por la tarde en el hipódromo Ruidoso Downs.

El All American Derby, de 440 yardas, presenta la bolsa más grande de cualquier derby en carreras de cuarto de milla y también premia al ganador con una invitación al Campeón de Campeones, Grado 1 con bolsa de 600 mil dólares, que se corre el 14 de diciembre en Los Alamitos.

La primera posta para las carreras de hoy es a la 1:00 pm.

En apoyo al All American Derby se correrán también la All American Gold Cup Grado 1 con bolsa de 200 mil dólares, First Down Dash con bolsa de 100 mil dólares, el Río Grande Señorita Futurity con bolsa de 123 mil 165 dólares, y el Billy The Kid Handicap con bolsa de 30 mil dólares.

El icónico All American Derby siempre presenta un grupo de competidores de alta calidad y este año continúa esa tradición con los campeones Flash and Roll y Flying Cowboy 123.

Flash and Roll, de Scott Bryant y adquirida por 200 mil dólares en Ruidoso, fue honrada como la campeona dosañera del 2018 y potranca dosañera campeona, después de una impresionante campaña de otoño Los Alamitos Race Course en el sur de California.

Flash and Roll ganó el Golden State Million Futurity Grado 1 con bolsa de 977 mil dólares por medio cuerpo y después ganó Los Alamitos Two Million Futurity, Grado 1 con bolsa de un millón 878 mil dólares por medio cuerpo para asegurar sus campeonatos.

Entrenada por Mike Joiner, Flash and Roll vio frenada una racha de seis victorias consecutivas cuando corrió para un inesperado quinto lugar en su prueba para el Rainbow Derby, sin embargo, volvió a su forma de campeonato con una brillante victoria en su prueba para el All American Derby. La hija de Firts Moonflash se alejó para ganar por dos cuerpos y un cuarto con el séptimo mejor tiempo de clasificación, :21.457 segundos.

Flash and Roll partirá desde el sexto puesto y tendrá a Raúl Ramírez Jr. en la monta.

Flying Cowboy 123, de Paragon Farm, fue honrado como el potro dosañero campeón del 2018 después de ganar el Texas Classic Futurity, Grado 1 con bolsa de un millón 18 mil 77 dólares, en noviembre para cerrar su temporada como dosañero. También lo movieron al segundo lugar en el Rainbow Futurity, Grado 1 con bolsa de un millón de dolares.

Tanner Thedford estará en la monta de Flying Cowboy 123 y arrancarán desde la novena posición.

El tiempo más rápido de las pruebas clasificatorias lo cronometró American Hussle, de Rogelio Márquez Jr., que ganó su prueba con un tiempo de :21.137. El hijo de Apollitical Jess dominó la prueba por dos cuerpos y tres cuartos para el entrenador Marcos Carrizales.

American Hustle tendrá en la monta a James Flores y saldrá desde la octava posición.