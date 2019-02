Corren el Mine That Bird Derby

Este domingo en el hipódromo de Sunland Park se corre el Mine That Bird Derby, con una bolsa de 100 mil dólares y que se presenta como la principal carrera de preparación para el Sunland Derby (Gr. III), programado para el 24 de marzo con bolsa de 800 mil dólares.

La carrera de este domingo, en una distancia de una milla y un dieciseisavo, fue nombrada en honor al legendario caballo que ganó el Kentucky Derby en el 2009, siendo favorito 50-1.

También ese día se correrán el Island Fashion Stakes y el Curribot Handicap, con bolsa de 75 mil dólares cada uno.

Wicked Indeed luce como el favorito de este año en el Mine That Bird Derby, para el entrenador dos veces ganador del Sunland Derby (Gr. III), Steve Asmussen, que con Nitrous ganó el mes pasado el Riley Allison Derby con bolsa de 106 mil dólares.

Wicked Indeed es un buen potro de Tapit, que se ubicó en un sólido cuarto lugar detrás de War of Will en el LeComte Stakes Grado 3 en Fair Grounds el pasado 19 de enero.

War of Will ganó el fin de semana pasado el Risen Star Stakes, Grado 2, en Fair Grounds y ya está considerado una amenaza del Derby de Kentucky.

El caballo entrenado por Asmussen es propiedad de Winchell Thoroughbreds, misma que ganó el Mine Derby Derby el año pasado con Reride.

Asmussen ha gando dos veces el Sunland Derby, con Daddy Nose Best en el 2012 y con Hence en el 2017.

La mayor amenaza local es Hustle Up, ganador de la Milla Red Hedeman el pasado 2 de febrero. Criado en Nuevo México, Hustle Up ha ganado seis stakes, incluido el Copper Top Futurity 2018 en Sunland Park. En general, ha ganado siete de nueve carreras.

Mc Awesome, tercer clasificado en el Riley Allison Derby, es una amenaza legítima para el entrenador de alto porcentaje Dick ‘Flaco’ Cappellucci.

Doug O’Neill, entrenador varias veces ganador del Derby de Kentucky y el Sunland Derby está enviando a One Flew South desde Kentucky. La última vez que salió, One Flew South ganó su carrera de debut en Turfway Park por casi seis cuerpos. O’Neill ganó el Sunland Derby en 2003 y 2005 con Excessivepleasure y Thor’s Echo respectivamente.