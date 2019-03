Córdova al rescate

Ciudad de México.- El volante Sebastián Córdova salió del banquillo para anotar un gol sobre el final del encuentro y el campeón América regresó a la senda del triunfo al vencer de local ayer por 1-0 a un Puebla con 10 hombres en el torneo Clausura mexicano. Otra anotación postrera, obra del volante colombiano Luis Quiñones, rescató para Tigres el empate 1-1 ante Monterrey en el clásico regiomontano.

Córdova, quien entró al encuentro a los 64 minutos por Luis Reyes, aprovechó un pase de Henry Martín dentro del área y anotó el tanto de la victoria a tres minutos del final para las Águilas, que ganaron por segunda ocasión en sus últimos tres encuentros.

Las Águilas jugaron con un jugador más desde los 49, cuando Alan Acosta fue expulsado por el Puebla.

“A veces pensamos que un equipo con lo que tiene puede salir avante, pero si no metemos todo no lo vamos a lograr, los resultados hay que trabajarlos, nadie es campeón con sólo pararse en la cancha”, dijo el entrenador de los azulcremas, Miguel Herrera. “Sufriendo pero ganamos, estoy tranquilo porque sabíamos que iba a ser así, Puebla es un equipo difícil con una actitud buena”.

El local dominó y generó las mejores oportunidades de gol en el encuentro, incluyendo un disparo del volante ecuatoriano Renato Ibarra a los 67, pero no pudo concretar hasta que Córdova resolvió el encuentro.

América ahora tiene 16 puntos en 10 fechas, y marcha quinto en la tabla.



TIGRES SE AFERRA A LA PUNTA

La anotación de Quiñones en la recta final del partido permitió a Tigres aferrarse a la punta del torneo.

El delantero argentino Rogelio Funes Mori, adelantó a Rayados a los 34 minutos con una soberbia definición de taco, pero Quiñones decretó la igualdad a los 80.

Funes Mori llegó a ocho goles, su máxima cifra desde que anotó 10 tantos en el Apertura 2016.

Con el empate, Tigres acumula siete partidos sin conocer la derrota y tiene 23 puntos para mantenerse como líder de la competencia.

Rayados se mantiene como el único invicto y con sus 22 unidades es segundo en el campeonato.



CHIVAS NO ENDEREZA EL RUMBO

Chivas extendió a tres su racha de partidos sin conseguir un triunfo al empatar 0-0 con Querétaro.

Guadalajara, que sólo ha ganado uno de sus seis últimos partidos, tiene 15 puntos y se coloca en la octava posición de la tabla.

El Rebaño Sagrad inició ganando sus primeros tres partidos y desde entonces tiene una cosecha de seis unidades en siete choques.

Querétaro llegó a cuatro unidades pero se mantiene en el fondo de la tabla.



SILENCIAN A TIJUANA

El delantero colombiano Edwin Cardona firmó un doblete y Pachuca regresó a la senda del triunfo al apalear 4-0 a Tijuana.

Cardona marcó sus tantos a los 49 y 52 minutos para el equipo del técnico argentino Martín Palermo, que ganó por segunda ocasión en sus últimos tres encuentros.

El colombiano Jaine Barreiro a los nueve y el argentino Leonardo Ulloa a los 14 también anotaron goles para el Pachuca, que ahora tiene 17 puntos y se coloca en el cuarto puesto.



LOS DIABLOS NO DESPIERTAN

El argentino Rodrigo Contreras anotó un gol en la segunda parte y Necaxa empató 1-1 ante Toluca en el debut del argentino Ricardo La Volpe en su banca.

El argentino Emanuel Giglioti puso al frente a los Diablos Rojos a los 47, pero su compatriota Contreras decretó la igualdad para los Rayos a los 65.

Necaxa suma 15 puntos y se coloca en la séptima posición, mientras que Toluca acumula 11 y se mantiene en la 13ra.