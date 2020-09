Convence a Amparán funcionamiento a pesar de la derrota

Cortesía

Se han jugado cuatro jornadas en la Liga MX femenil y las Bravas de Juárez siguen sin conocer el triunfo. En su más reciente encuentro perdieron por la mínima diferencia con León.

“Nosotros buscamos la victoria y el mejor sabor es sumar, es hacer puntos. Creo que nosotros hemos recuperado muchas cosas el día de hoy, me quedo con esa satisfacción de haber dado un paso importante, no en los puntos porque no se dieron, pero sí en el funcionamiento, actitud, determinación y en una propuesta que nos acerca a los buenos resultados”, comentó el entrenador Gabino Amparán.

El conjunto fronterizo se mantiene en los últimos lugares de la tabla general con solamente un punto conquistado de 12 que se han disputado.

“En cuanto al balance de las cuatro jornadas que llevamos, evidentemente los números dicen que no es un balance positivo, pero nosotros tenemos que partir de algo para tener un punto de apoyo y ese punto es precisamente este tipo de partidos en que nos brinda una certeza en cuanto a nuestro funcionamiento”, aseveró el estratega de Bravas.

En contra de León, Gabino Amparán envió un once titular integrado por Alondra Ubaldo, Alexia Frías, Emili Bautista, Sahiry Cruz, Melissa Sosa, Alexandra Aguilar, Brenda Alvarado, Cindy Caro, Celeste Vidal, Naylea Martínez y Atzimba Casas.

Selena Castillo sigue brillando por su ausencia en el equipo juarense y ya son dos partidos que no está ni siquiera en la banca. Quien regresó al banquillo fue la portera Stefani Jiménez, que al igual que Castillo, después del juego en Querétaro han estado relegadas.

“Stefani ha estado en la banca, ella se perdió nada más un partido por una lesión de tobillo, justamente antes de comenzar el torneo, pero está Alondra y lo ha hecho muy bien. Hay que trabajar, luchar y generar una competencia interna entre las tres porteras para que crezcan”, dijo el director técnico.

El próximo juego de Bravas se dará el lunes 14 de septiembre, cuando reciban a Centellas de Necaxa, a partir de las 9:00 de la mañana en el estadio Olímpico Benito Juárez.