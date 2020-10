Contreras siente confianza de Gabriel Caballero

Cortesía FC Juárez

Francisco Contreras, quien llegó como refuerzo para Bravos en este torneo, de nueva cuenta tuvo actividad con el primer equipo en el duelo ante Mazatlán FC.

Contreras Báez fue titular en el juego que Bravos perdió 3-2 con el cuadro mazatleco, por lo que ya suma 79 minutos de acción en el Torneo Guard1anes 2020.

“Me sentí muy bien, muy a gusto, el grupo me arropó muy bien y creo que he venido trabajando muy duro para asumir esta oportunidad, que gracias a Dios se me dio el pasado viernes”, comentó el mediocampista de la escuadra juarense.

A destacar que el jugador formado en Dorados de Sinaloa, es el único integrante de Bravos que en este torneo ha cumplido su sueño de debutar en Primera División.

“La relación con él (director técnico Gabriel Caballero) es muy buena, él me debutó en Dorados (de Sinaloa) y me dio la oportunidad de venir a Primera División y más que contento con él por darme la oportunidad”, dijo Contreras.

Fue en la séptima fecha del presente certamen en la que el futbolista de 21 años de edad debutó con la escuadra fronteriza.

Ingresó de cambio al minuto 77 en lugar de Jesús Zavala en el partido en contra de los Rayados de Monterrey, el 30 de agosto de este año.

Francisco ha tenido una mayor participación con el equipo de la categoría Sub-20, donde ha estado en tres partidos, en los tres ha sido titular y ha acumulado 223 minutos.

Se desarrolló en las fuerzas básicas de los Dorados de Sinaloa, donde pasó por la Tercera y Segunda División, hasta llegar a Liga de Ascenso donde debutó el 15 de abril de 2017, en un juego en el que Dorados enfrentó a Correcaminos de la UAT.

Su talento apareció en la Copa MX el 21 de febrero de 2017, fecha en la que Sinaloa encaró a los Rayados de Monterrey.

Con respecto al rival en turno, Tigres de la UANL, Contreras señaló que es un adversario complicado.

“Sí, es un partido difícil, pero nosotros venimos trabajando muy bien para sacar la victoria y más que nada para traernos los tres puntos a casa”, declaró el canterano del Gran Pez.