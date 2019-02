Contratan Bengalíes a Callahan como coordinador

Cincinnati.- En las primeras medidas que tomó Zac Taylor como entrenador de los Bengalíes de Cincinnati, contrató a su antiguo amigo Brian Callahan como coordinador ofensivo y a Jim Turner –quien fue despedido por los Delfines en el 2014 por haber participado en un escándalo de acoso– como entrenador de la línea ofensiva.

Ya se esperaba la salida de Callahan del equipo de los Raiders, en donde fue entrenador de mariscales.

Los dos se conocen desde la universidad y comparten la misma filosofía ofensiva.

El contratar a Turner fue la primera decisión sorpresiva de Taylor.

Turner no ha sido entrenador de la NFL desde que fue solicitado un reporte por la Liga en donde quedó documentada su participación en el acoso del apoyador ofensivo Jonathan Martin y otros jugadores de los Delfines.

En ese tiempo, Taylor estaba en el staff de los Delfines.

Turner pasó las tres últimas temporadas como entrenador de la línea ofensiva en Texas A&M.

En el 2016, fue suspendido durante dos semanas por realizar comentarios despectivos durante una reunión de futbol para mujeres.

Taylor comentó que conoce muy bien a Turner, y eso le dio confianza para contratarlo.

“Yo creo que todos hemos sido sorprendidos en alguna situación en la que hubiéramos deseado que fuera diferente, pero nuevamente les digo, conozco esas cuestiones dentro y fuera del campo y me siento cómodo de traer a Jim aquí y a todos los demás que hemos contratado”, aseguró Taylor.

El jueves, los Bengalíes también contrataron a James Casey como entrenador de alas cerradas y a Ben Martin como asistente del entrenador de la línea ofensiva, tres días después de que Taylor abandonara el equipo de los Carneros para ocupar su primer puesto como entrenador en jefe.

Taylor jugó para el padre de Callahan, Bill, en Nebraska.

Callahan, quien es un año menor que Taylor, asistió a UCLA pero desarrolló una amistad después de conocerlo.

“Al paso de los años hemos tenido amigos en común y nos hemos mantenido en contacto, hablamos de futbol cada año en el combinado de búsqueda de talentos de la NFL, vamos a desayunar y hablamos de los mariscales”, comentó Callahan.

“Nos llamamos unos a otros durante el año si nos cruzamos con algunos equipos para preguntarnos: ‘¿Qué piensan de estos muchachos?’”.

Callahan será el tercer coordinador ofensivo de los Bengalíes en los tres últimos años.