Contra la historia

San Antonio— Gerardo Martino advirtió que Argentina es una de las selecciones que están un escalón arriba de México, pero aun así busca que el Tricolor se imponga.

“No hay que confundir el respeto con tener una idea y tratar de llevarla a cabo más allá del respeto y reconocimiento que merece el rival, eso es lo que trataremos mañana –hoy–, imponernos más allá de reconocer que tenemos a una de las grandes potencias mundiales”.

“Alguna vez dije que México estaba en un segundo escalón y creo que Argentina está en el escalón de arriba, lo cual no significa que nos quite responsabilidad, tenemos las mejores expectativas en cuanto al funcionamiento y resultado”, dijo el ‘Tata’ en el Alamodome, sede del partido de hoy contra la Albiceleste.

El representativo argentino no ha sido campeón de un torneo mayor en 26 años.

Martino recordó que durante los 15 años en que el Tricolor no ha podido vencer a Argentina hubo ciertos partidos en los que mereció el triunfo.

“Históricamente México, de los muchos partidos que me acuerdo, incluso un 2-2, mereció ganarnos y terminó ganando Argentina, incluido el Mundial de (Ricardo) La Volpe, del gol de Maxi (Rodríguez), eso marca una superioridad en cuanto a lo individual”.

“Es probable que aquella gran camada tenga a algunos jugadores que quedan, pero ha sido quizá la camada más importante que ha dado el futbol argentino. Es en ese proceso de recambio en el que quizá los futbolistas que aparecen, con los de México, empiecen a tener cierta equivalencia”, mencionó.

El ‘Tata’ no dramatizó ante la cantidad de lesionados en su ciclo, ya que le ha permitido probar a otros jugadores. Además, tampoco se ufanó de la medida de que los futbolistas no rompan concentración tras el primer partido si es que ya no están contemplados para el segundo de las Fechas FIFA.

“Nunca nadie me planteó que debería ser de manera distinta, a veces comparar gestiones de un interinato a una definitva lleva a una confusión. En mi cabeza nunca entendí que futbolistas que jugaran el primer partido y el segundo no estuvieran contemplados se iban a ir a sus clubes. No digo que nunca vaya a pasar, pero no que sea un común denominador y no quiero plantear como un cuestión de disciplina, fue una cuestión natural”, agregó.