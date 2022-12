Continúa Yair 'El Traviezo' regalando música en Qatar 2022

Doha.- El mexicano Yair "El Traviezo" sigue haciendo de las suyas en Qatar con una bocina en la espalda reproduciendo música del país y el popular anuncio de compra y venta de fierro viejo.





Originario de Ciudad de México, pero residente de Santa Ana, California, se apareció en el Estadio Lusail para la Semifinal entre Argentina y Croacia y cientos de aficionados de varios países lo abordaron para la foto y pedirle canciones.





"Me la he pasado muy bien, me he divertido muchísimo, he hecho un montón de amigos, ahora sí que llegué con 100 suscriptores en mis redes sociales y ahorita tengo cientos de miles (200 mil)", dijo el joven, quien tiene su página de Facebook "Yair El Traviezo"





Aunque fue al Mundial de Rusia 2018, el comerciante de productos mexicanos, se hizo popular en Qatar 2022 cuando fue captado caminando en Doha con su bocina, reproduciendo mensajes que se escuchan en las calles de las ciudades mexicanas.