Contiene Estados Unidos a Inglaterra

Jor, Qatar.- Los abucheos retumbaron en el estadio. Los hinchas de Inglaterra no estaban contentos. Estados Unidos había vuelto a complicarles la existencia en la Copa Mundial.

Con un derroche de intensidad y un gran partido de su astro Christian Pulisic, los estadounidenses rasguñaron ayer el empate 0-0 ante Inglaterra, un resultado que dejó abierta la lucha en el Grupo B.

Fue el tercer enfrentamiento entre ambos en el Mundial y los ingleses siguen sin poder derrotar a los estadounidenses.

El técnico inglés Gareth Southgate le recordó ese historial a sus jugadores, que incluye el memorable triunfo 1-0 de Estados Unidos en 1950 y el empate 1-1 en 2010. Quizás no se tomaron muy en serio la advertencia y pasaron muchos sofocones ante el descaro del joven equipo de Estados Unidos que dirige Gregg Berhalter.

Inglaterra vapuleó 6-2 a Irán en su debut en Qatar y confirmó su condición de candidata al título. Pero bien pudo haber perdido nuevamente ante Estados Unidos, luego que Pulisic le sacó astillas al travesaño en el primer tiempo y Weston McKinnie disparó por encima del arco desde unos ocho metros.

“Me hubiera gustado ver goles”, dijo Berhalter. “Nos sentimos orgullosos, pero nos queda trabajo por delante”.

La llave tendrá que definirse el martes, con los cuatro equipos de pie.

Los ingleses lideran con cuatro puntos e Irán se posicionó segundo con tres unidades tras derrotar 2-0 a Gales en el primer compromiso de la jornada.

Estados Unidos alcanzó la tercera plaza con dos puntos y se jugará la clasificación el próximo martes contra Irán. Inglaterra cerrará frente a Gales, que con una unidad aún retiene posibilidades.

Los ingleses enhebraron la mejor ocasión en el arranque del duelo con un disparo de Harry Kane tras una fulgurante combinación con Bukayo Saka y Jude Bellingham. Pero el zaguero estadounidense Walker Zimmerman apareció con lo justo para desviar a tiro de esquina.

Estados Unidos no tardó en sacudirse, adelantó líneas para presionar alto y niveló el trámite.

Kane se perdió el gol de la victoria por muy poco en los descuentos con un cabezazo que se fue desviado.

“Un empate no es malo, pero hemos creado ocasiones y hemos dominado en muchas fases”, se lamentó Pulisic, premiado como el mejor jugador del partido. “No éramos los favoritos, pero le jugamos de igual a un gran equipo”.

"No estamos cerca de lo que queríamos lograr… queda mucho por hacer”, añadió.

Inglaterra dio un paso atrás, con una versión más espesa del equipo que vapuleó 6-2 a Irán en el debut.

El técnico Gareth Southgate repitió el once, con el tridente ofensivo conformado por Kane, Saka y Raheem Sterling, más Bellingham, Mason Mount y Declan Rice en el trabajo de creación.

Saka no mostró la misma frescura del primer compromiso, uno en el que firmó un doblete. Bellingham no pudo aportar la misma cuota creativa de su debut mundialista, en el que el volante de 19 años anotó un gol.

“Tuvimos algunos buenos pasajes con el balón, generamos ocasiones, pero no estuvimos finos en la definición”, dijo el atacante. “Pero el 0-0 nos pone en una gran posición en el grupo”.

“Ha sido un contraste total a lo que pasó con Irán”, añadió. “Sabemos que podemos jugar mejor que esto. No hay partido fácil en el Mundial. Después del primer partido la gente creyó que arrasaríamos con todos, pero no iba a ser así”.





