Contentos con el triunfo

Luego de la victoria de 3-1 sobre los Bravos de Juárez ayer en partido amistoso celebrado en el Estadio Olímpico Benito Juárez, Mark Lowry, entrenador de El Paso Locomotive FC, declaró que estaba contento con el resultado, pero que a su equipo aún le falta afinar ciertos detalles.

“Necesitamos hacer una mejor relación en el campo entre los jugadores y más condición física y también cuando atacamos necesitamos más calidad en el campo del rival”, dijo Lowry.

Sin embargo declaró estar contento con el partido y opinó que los dos equipos hicieron un buen juego, además de que a la máquina paseña le sirvió jugar en un campo de mayores dimensiones comparado con el que usan para entrenar y en el que han tenido otros tres partidos de preparación.

“Nosotros jugamos un estilo con más posesión, así que estar en el campo más grande nos ayuda con la posesión, con los movimientos, con el toque de la pelota y el campo es perfecto para nosotros”, señaló.

El argentino Sebastián Contreras, armador de la ofensiva paseña y autor del segundo gol en un tiro libre desde las afueras del área grande, declaró que este juego les sirvió mucho por la clase del rival.

“La verdad que un partido de preparación para lo que se viene de la temporada, un partido muy lindo contra un equipo que propone, un equipo aguerrido, que siempre presiona, era lo que nosotros veníamos a buscar, tratábamos de tener mucho balón, tratábamos de jugar al futbol por lo bajo, se consiguió bastante, hicimos el trabajo que pidió el coach, así que, nada muy contento con lo conseguido”, manifestó.

-¿Puedes platicar cómo fue tu gol?

“La verdad que fue una confusión el gol porque uno de mis compañeros me pedía que le corra el balón el otro me decía ‘espera’ y así hasta que ninguno de los dos se puso de acuerdo y decidí patearlo, así que gracias a Dios entró”.

Por su parte el delantero paseño Omar Salgado, autor del tercer gol para el Locomotive, dijo que es normal que los jugadores todavía se sientan algo duros porque ellos siguen en pretemporada.

“Sí, pues es pretemporada ahorita, entonces todos los entrenamientos son fuertes, duros y llegamos así a los partidos, entonces creo que con el descanso y con lo que nos vamos acercando a la temporada vamos a ir mejorando y agarrando más ritmo”.

-¿En lo personal cómo te sentiste?

“Bien, contento, contento con el resultado y yo creo que es muy importante seguir ganando en pretemporada y acumular minutos que es lo más importante para todos”.

El jugador paseño, y que fue el primero en ser firmado por Locomotive FC, dijo que su objetivo en la temporada inaugural será hacer ganar al equipo, llegar al campeonato y ganarlo, al tiempo que no se fija una cuota de goles, sino tratar de hacer el mayor número posible y ayudar al equipo en el terreno de juego”.

-¿Qué sientes de jugar aquí por la ubicación geográfica de las dos ciudades?

“Muy bonito, para mí es algo muy bonito poder jugar con nuestros hermanos, a final de cuentas son nuestros hermanos, entonces, un partido muy divertido y espero que se haga más seguido. Creo que vamos a disfrutar mucho las dos ciudades del futbol profesional”, indicó.