Contento, pero…

Lejos de conformarse con los triunfos que ha obtenido en diferentes torneos, el raquetbolista juarense Eder Rentería busca en cada competencia terminar en el primer lugar, por eso aunque las tres medallas que ganó en los Juegos Nacionales Conade lo tienen muy contento, no está del todo satisfecho con algunos resultados.

Eder conquistó la medalla de oro en singles de la categoría Sub-16, así como medalla de plata tanto en dobles como en dobles mixtos de estos juegos que tuvieron por sede la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

“Vengo muy contento, no satisfecho con algunos resultados, pero pues lo bueno que nos trajimos lo que era importante para nosotros, que es el sencillo, que ganamos la medalla de oro para Chihuahua. Las medallas de dobles mixtos y dobles varonil no las pudimos concretar en unos juegos muy difíciles, de cinco sets los dos, fue mucha exigencia física”, señaló el jugador fronterizo momentos antes de iniciar su entrenamiento vespertino.

Eder consideró que en esta ocasión fueron más difíciles las dos finales de dobles, en las que junto a sus parejas enfrentó a rivales muy fuertes.

–A pesar de las tres medallas que obtuviste, ¿por qué no estás del todo satisfecho?

“Me hubiera gustado traerme las tres de oro, era mi objetivo para esta Olimpiada, en las dobles ya me sentí un poco cansado, en los mixtos ya casi no podía darle. Yo quería la verdad los tres oros porque fue una de las metas que me propuse para este torneo, sin embargo pues dimos todo lo que teníamos, pero no pudimos concretar”.

En la final de singles, Eder Rentería superó a Sebastián Ruelas, de Baja California, mientras que la final de dobles varonil fue contra San Luis Potosí y la final de dobles mixtos contra Baja California.

El juarense de 17 años reconoció que el nivel de raquetbol en estos Juegos Nacionales Conade fue muy alto.

“En cuartos de final sí me puse un poco nervioso contra un chavo de Nuevo León, pensé que iba a ser un juego muy duro, pero no, pues me enfoqué a lo que iba básicamente, ya traía dos juegos encima, y ya para cerrar el tercero de las tres semis lo logramos”.

–¿Qué sigue ahora para ti?

“Para mí sigue el nacional clasificatorio para Bolivia, es en lo que me estoy enfocando ahorita, estamos entrenando en estas vacaciones”, respondió Eder. Dicho clasificatorio será del 11 al 18 de septiembre en San Luis Potosí.

Finalmente, Eder agradeció por todo el apoyo que recibe para poder asistir a este tipo de competencias.

“Agradecer al 360, que es mi casa para entrenar, agradecer a mi entrenador Mario Salcido, agradecer a mis patrocinadores, a mis padres sobre todo, que hacen todo por estos viajes”.

Conózcalo

Nombre: Eder Gael Rentería Perea

Fecha de nac.: 24 de abril de 2006

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 17 años

Estatura: 1.78 m

Peso: 70 kg