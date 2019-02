Contendientes del Este hacen ajustes; Davis deberá esperar

Nueva York.- Toronto, Milwaukee y Filadelfia hicieron cambios. Anthony Davis tendrá que esperar hasta el verano por el suyo.

Los Pelícanos de Nueva Orleans retuvieron a Davis pero canjearon a Nikola Mirotic a los Bucks, uno de varios equipos contendientes de la Conferencia del Este que decidieron reforzar sus planteles ayer antes de que venciera el período de traspasos de la NBA.

Los Raptors reciben al expívot All-Star Marc Gasol de Memphis. Los 76ers, un día después de conseguir a Tobias Harris proveniente de los Clippers, enviaron a Markelle Fultz a Orlando y esperan que Jonathan Simmons pueda ofrecer la producción que el exseleccionado número uno no pudo brindar.

“Esos equipos de antemano eran realmente buenos. Y la conjetura sólo sería que saldrán beneficiados de esos cambios”, declaró el coach de los Celtics de Boston, Brad Stevens. “Será todo un reto. Ya sabíamos que lo sería”.

Todos los canjes fueron confirmados por The Associated Press por personas al tanto de los detalles de los acuerdos, y quienes pidieron mantener el anonimato dado que los traspasos no pueden ser anunciados antes de ser autorizados por la NBA.

Una ajetreada campaña de traspasos que incluyó la llegada de Kristaps Porzingis a Dallas procedente de Nueva York terminó sin cambios para Davis, el jugador que fue el centro de los debates en las últimas semanas. Los Pelícanos no hallaron un acuerdo que consideraran justo por Davis, que había solicitado un cabio de equipo e informó a Nueva Orleans que no firmaría una extensión de contrato el próximo verano.

Pero los Lakers no pudieron armar una oferta lo suficientemente atractiva para los Pelícanos a cambio del delantero All-Star, que volverá al mercado de canjes una vez que termine la presente temporada. Habrá otras estrellas disponibles para entonces en una generación de agentes libres que podría ser encabezada por jugadores como Kevin Durant, Kyrie Irving y Kawhi Leonard.