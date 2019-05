Constante y exitosa

Asidua integrante de podios en los últimos cinco años, la judoca del equipo de la UACJ Zacnité Arias Valdivia no desentonó y obtuvo tres medallas de bronce en la pasada Universiada Nacional ‘UADY 2019’, por lo que ya suma ocho metales en justas de este nivel.

Si bien el oro es una asignatura pendiente en su carrera deportiva dentro de la competencia universitaria, las platas y bronces que ha conquistado en las últimas cinco universiadas es el reflejo de la disciplina que la atleta decidió aplicar en su desarrollo.

“Empecé desde los 11 años en el judo; la verdad que antes era bastante mala, pero decidí disciplinarme y trabajar por lo que quería, que era estar en el podio, primero en la Olimpiada Juvenil y posteriormente en la Universiada”, comentó la judoca de 23 años.

Fue en una Olimpiada Nacional, hace ocho años, en la que Zacnité logró su primera medalla y a partir de ahí lo estableció como la meta a la que tenía que llegar como recompensa a todo su esfuerzo.

“Estuve en todas las ediciones en las que pude estar, por mi edad, en la Olimpiada Juvenil, eso me hizo llegar una invitación para estar en el CNAR y posteriormente a Conade, es decir, un logro llamó otro y eso fue marcando mi evolución en este deporte”, mencionó Arias.

En la pasada justa nacional que tuvo como sede la Universidad Autónoma de Yucatán, Zacnité cooperó con la causa indígena al colgarse bronce en modalidad individual (categoría -70 kilos), bronce en categoría Libre y un tercer metal de tercer lugar por equipos.

“En 2016 fui preseleccionada a un Centroamericano y el año pasado estuve entrenando en España, donde aproveché todo lo que pude durante seis meses, ahí asistí a varios torneos”, dijo la estudiante de la licenciatura en historia.

Los mejores lugares que ha tenido en competencia de Universiadas Nacionales los alcanzó en Guadalajara en 2016, donde obtuvo la medalla de plata en modalidad individual y otra más por equipos.

“Todavía no sé si me queda otro proceso de universiada, ojalá y tenga otra oportunidad para poder alcanzar el oro; ya adquirí la plata y el bronce muchas veces, así que quiero el oro”, expresó la representante de la UACJ.

Actualmente Zacnité dirige una escuela de judo junto a su hermana y cuñado, en la que trabajan con niños y niñas que se interesan por la práctica de este deporte.