Consolidación, la meta del juarense González

Cortesía

Impulsado por su mamá, cuando él sentía que todavía no era el momento, pues apenas tenía 10 años, Bryan González tomó la decisión de salir de Ciudad Juárez para viajar a Pachuca y enrolarse en las fuerzas básicas de los Tuzos, con quienes debutó en Primera División el pasado 30 de octubre en un partido contra Tijuana.

Hoy, a los 17 años, el futbolista juarense aún recuerda el nervio que sintió aquella noche cuando el entrenador Pablo Guede lo mandó llamar para meterlo de cambio al minuto 84 en lugar de Víctor Dávila.

El debut en la Liga MX para el jugador salido del Cecaf de esta frontera se veía cerca, pues ya le había tocado viajar con el primer equipo en algunas jornadas. Sin embargo, no dejó de causar en él una mezcla de emoción y sorpresa ese preciso momento en que por primera vez sus pies tocaron una cancha de futbol en un partido de la máxima categoría.

“Al medio tiempo todos me decían que calentara, ‘hoy es tu día’, dijeron, y entonces empezaron un poco los nervios en mí. Metimos el 2-0 y me dijeron que iba a entrar, me gritó el profe para que yo entrara al juego y fue una emoción muy grande, por mí, por mi familia, porque era mi sueño desde niño”, recordó Bryan.

Fue en un torneo en Acapulco que lo vieron jugar y le dijeron que iba a haber una visorías en Pachuca, sin embargo, siendo todavía un niño de 10 años no estaba muy seguro de querer asistir, aunque lo que sí tenía claro era su sueño: ser un futbolista profesional.

“La verdad lloré porque tenía mamitis”, recuerda Bryan, que al hablar denota una madurez que en estos días no es muy común en un chico de su edad. “Mi mamá me dijo ‘ve, inténtalo’, entonces el impulso de mi familia me motivó, porque yo tenía claro mi sueño”.

El jugador de 1.79 metros de estatura sabe que es un ejemplo para los niños y jóvenes futbolistas, sin que eso lo haga despegar los pies de la tierra.

“Me llena de motivación ser un ejemplo para los de mi edad, pero no me creo más que otros, simplemente ahorita veo el beneficio por todo el sacrificio que he hecho”.

La meta a corto plazo de Bryan es consolidarse en la Primera División, tener más participación en el primer equipo, pues sabe que es más difícil consolidarse que debutar. Al mediano y largo plazo pensar en cosas grandes como jugar en Europa y en la selección mexicana mayor.

En selecciones menores el juarense ya tiene experiencia, pues incluso completó todo el proceso con el equipo mexicano Sub-17 que hace un año compitió en el Mundial de Brasil, y en el partido por el título contra el país anfitrión anotó el gol que puso arriba a México 1-0, aunque al final perdieron 2-0.

Nombre: Bryan Alonso González Olivan

Equipo: Tuzos del Pachuca

Posición: Delantero

Fecha de Nac.: 10 de abril del 2003

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 17 años

Estatura: 1.79 m

Peso: 75.1 kg

Debut Liga MX: 30 de octubre 2020, Tijuana vs Pachuca

Sus números en el Guard1anes 2020

Juegos jugados 2

Titular 0

Goles 0

Autogoles 0

Minutos 19

Amarillas 0

Rojas 0