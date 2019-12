Conquistan la cima

Los levantadores de potencia Sixto Solís y Diana Valles regresaron cargados de medallas al convertirse en ganadores del Campeonato Promex en Parral, Chihuahua, evento que se desarrolló el mes anterior.

El Campeonato Promex, es un evento regional que trata de impulsar este deporte para generar talentos emergentes o nuevos prospectos en el estado, por lo que asistieron competidores de Jiménez, Chihuahua, Delicias, Camargo y, por supuesto, de Parral y Ciudad Juárez.

Por primera vez en una competencia Diana Valles logró ser campeona absoluta, es decir, fue la participante que más peso levantó de todas las categorías.

La deportista de 23 años registró 135 kilogramos en sentadilla, 220 en bench press y 285 en peso muerto para un total de 357.5 kilogramos en la modalidad de Raw, dentro de la categoría -67 kilogramos.

“Contenta porque ya estoy superando marcas. Hasta ahorita ha sido la mejor competencia que he tenido, todavía me falta mucho por mejorar y no quedarnos ahí”, dijo.

Solís Borja logró coronarse en su categoría, -110 kilogramos, además de ganar en levantamiento de bench press y en la modalidad de equipados.

El atleta de 36 años levantó 315 kilogramos en sentadilla, 220 kilogramos en bench press y 285 en peso muerto para sumar 820 kilogramos.

“Bajé un poco mi marca del pasado torneo en Ensenada (Campeonato Regional de la International Powerlifting League de México 2019), sobre todo en peso muerto, fue por una falla técnica, no porque no pudiera el peso”, dijo.

Ambos deportistas chihuahuenses fueron medallistas en el Campeonato Regional de la International Powerlifting League de México 2019, que se desarrolló en Ensenada, Baja California el pasado mes de octubre.

“La clave es la constancia y la disciplina. A veces llegan momentos en los que quieres aventar la toalla, pero cuando ves que hay gente que cree en ti y te apoya, lo que te queda es echarle ganas”, expresó Solís, originario de Parral, Chihuahua.

Con esta competencia los atletas cerraron el 2019 para comenzar a enfocarse en los objetivos del próximo año.

Uno de ellos, el Campeonato Nacional de Powerlifting WPC 2020, que se celebrará en esta frontera durante junio.

“Satisfecha con lo que logré (en 2019), esperamos que en 2020 sea mejor, pero mejoré muchísimo, avancé mucho, gracias al entrenador que tengo”, declaró Valles Sánchez.

El reto para Solís será alcanzar marcas internacionales, ya que los registros de los primeros tres lugares a nivel mundial rebasan los 900 kilogramos.

“Si vamos a ir a niveles internacionales tenemos que ir dignamente representando a México, Chihuahua y Ciudad Juárez”, externó.