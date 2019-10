Conquista Lyles los 200 metros del Mundial

Doha, Qatar.- El estadounidense Noah Lyles se alzó ayer con la medalla de oro de los 200 metros del Mundial de Atletismo, mientras que Alex Quiñónez atrapó el bronce para darle a Ecuador su primera presea en una prueba de velocidad.

Lyles, el campeón de la Liga Diamante, conquistó el oro tras un fenomenal cierre de carrera. El canadiense Andre de Grasse otra vez se quedó sin poder ganar en un Mundial, debiendo conformarse con una plata.

Con 22 años, Lyles se convirtió en el hombre más joven en ganar los 200 en un Mundial.

“Mi entrenador me decía, ‘vamos a encender la pista’ y lo dije que ‘llevo un año esperando para escuchar esas palabras’”, contó Lyles. “Así que lo dejé todo. Este es el final de la temporada, mi última carrera y esto era todo lo que tenía”.

Lyles cronometró 19.83 segundos, 12 centésimas más rápido que De Grasse. El canadiense añade la plata a las tres medallas de bronce que ha obtenido en los mundiales, amén de una plata y dos bronces en Juegos Olímpicos.

Quiñónez, de 30 años, entró tercero con un registro de 19.98, apenas cinco centésimas por delante del británico Adam Gemili.

“Estoy alegre por haber conseguido una medalla, aunque no la que yo quería”, dijo Quiñónez. “Hay que seguir trabajando y esforzándose cada vez más”.

Los tres primeros dieron alcance a Gemili, quien tuvo la mejor largada de la final pero se desinfló tras la curva para quedar cuarto. El turco Ramil Guliyev, el campeón del Mundial de Londres 2017, cerró quinto.

La medalla conseguida por Quiñónez es la quinta de Ecuador en los mundiales. Su legendario marchista Jefferson Pérez conquistó tres de oro y una de plata, consagrándose campeón en la distancia de 20 kilómetros en las ediciones de 2003, 2005 y 2007.

El objetivo de Quiñónez es obtener una medalla el año próximo en los Juegos Olímpicos de Tokio: “Hay que seguir soñando. Voy a seguir trabajando.... no depende de los adversarios que tengas, depende que tú mismo lo consigas”.

Menos de 24 horas que Alberto Salazar, un entrenador de pruebas de fondo, fue suspendido por infracciones de dopaje, un atleta que dirige reinó en los 800 metros.

El estadounidense Donovan Brazier se fue al frente en el punto medio de la carrera y ganó cómodamente con un tiempo de 1 minuto y 42.34 segundos, superando al bosnio Amel Tuka. El keniano Ferguson Cheruiyot aceleró en la recta final para llevarse el bronce. El puertorriqueño Wesley Vázquez finalizó quinto.