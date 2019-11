Conquista Cano la cima

Jeysson Cano, atleta de las Liebres del Tec de Juárez, logró su segunda medalla en el Evento Nacional Deportivo Intertecnológicos 2019 al ganar ayer la medalla de oro en la prueba del decatlón.

El martes Cano obtuvo plata en salto con garrocha.

Recientemente el estudiante del noveno semestre de Ingeniería Eléctrica declaró que éstas son sus últimas competencias con la escuela, por lo que él iría con la intención de disfrutarla mucho y dejar todo de él, como siempre lo ha hecho, en la pista y en el campo.

En el evento que se celebra en Ciudad Madero, Tamaulipas la también atleta del ‘Tec de Juárez’ Cindy Ruiz no pudo refrendar el título de lanzamiento de martillo que había ganado de manera consecutiva en las tres ediciones anteriores, y ayer terminó en el tercer lugar de la competencia con un tiro de 35.70 metros, muy lejos del 38.51 con el que logró su pase a la justa nacional en el mes de mayo durante el prenacional que se celebró en Saltillo, Coahuila.

El equipo de beisbol de las Liebres, que no veía acción en esta justa nacional desde hace 23 años, no tuvo un buen retorno al quedar eliminado el día de ayer.

Francisco Herrera, manejador de los orejudos, señaló que no jugaron por las condiciones climatológicas que se presentaron en Ciudad Madero, pero como habían sido derrotados por Veracruz quedaron fuera de competencia.

De esta manera terminó la participación de los equipos representativos de las Liebres del Tec de Juárez en el Evento Nacional Deportivo de Intertecnológicos 2019.