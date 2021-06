Confirma Ochoa participación en Tokio 2020

Associated Press

Ciudad de México— Guillermo Ochoa confirmó que será uno de los refuerzos de la Selección Olímpica.

Memo ya estuvo en Atenas 2004, pero Tokio 2020 le ofrece la oportunidad de jugar la competencia por primera vez en su carrera.

"Es sin duda fantástico, algo que me ilusiona. Me ha tocado vivir a lo largo de mi carrera mundiales, me ha tocado estar en unos Juegos Olímpicos sin haber jugado y eso me genera más ilusión ahora, poder estar participando, jugando, y poder ganar una medalla, que es lo que el país quiere", dijo Memo a ESPN.

Ochoa será uno de los refuerzos junto a Luis Romo y Henry Martín, estos dos sin confirmarse todavía.

El guardameta suele tener desempeños memorables cuando porta la camiseta de la Selección Mexicana. También se perfila como el capitán de dicho representativo.

"No se trata de comparar, sería injusto comparar unos Juegos Olímpicos con un Mundial porque vas con jugadores de categoría distinta, hay que disfrutarlos y aprovecharlos.

"Lo importante es que todos jalemos para el mismo camino, que se tenga un apoyo incondicional y que las cosas se nos pongan de buena manera, para que el grupo tenga todo, para solo llegar y pensar en futbol, que las complicaciones del país no nos afecten", dijo.

Una de las claves del título en Londres 2012 residió en la seguridad que el portero José de Jesús Corona transmitió. De hecho, fue el propio Chuy quien dejó en la banca a Memo en aquellos ya lejanos Juegos Olímpicos de Atenas.

"Jimmy Lozano es buen técnico, junto con su cuerpo técnico y los jugadores que lleguen a este objetivo, por supuesto que esto me ilusiona, porque hay un grupo bueno de futbolistas, que puede competir y ganar una medalla", expresó.