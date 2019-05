Pese a que la directiva de Bravos FC Juárez lo niega, fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que es un hecho que la franquicia de Lobos BUAP ha sido adquirida por la empresaria Alejandra de la Vega, presidenta del consejo de administración del cuadro local, por lo que esta frontera volverá a tener equipo de Primera División en el próximo Apertura 2019.

El mes anterior, en el marco del juego de la final de Copa MX entre Águilas del América y Bravos, De la Vega Arizpe declaró a la cadena ESPN que la dirigencia del equipo busca el ascenso deportivo, pero no cerró la puerta a la alternativa de adquirir una franquicia del máximo circuito y manifestó su interés en ello.

La empresaria ya vivió la experiencia en el máximo circuito del balompié nacional con Cobras de Ciudad Juárez (1998-1992), equipo que su extinto padre Federico de la Vega adquirió y que jugaba como Cobras Querétaro.

La otra etapa de Primera Nacional aquí tuvo a Francisco Ibarra como presidente del CF Indios que cumplió con un efímero paso en la división (2008-2010). De esa fecha para acá, reportes periodísticos de medios nacionales, colocaron inicialmente a los Lobos en Irapuato, Guanajuato, despues se mencionó a Chiapas, pero a inicios de semana, durante la misma y ayer, Ciudad Juárez sonó fuerte como la nueva casa de los Lobos.

A unas horas de la celebracion de la Asamblea de Dueños de la Liga MX este lunes 20 y ante las citadas versiones periodísticas que manejan la alta probabilidad que Lobos BUAP cambie de sede y venga a jugar a esta ciudad, Rodrigo Cuarón, vicepresidente administrativo de Bravos FC Juárez, aseguró que no hay nada en concreto.

“No hay nada. Siempre hemos analizado posibilidades, pero no, no hay nada”, mencionó.

Días atrás, De la Vega Arizpe declaró a El Diario que Lobos BUAP es una de las opciones que han analizado, pero no era la persona indicada para hablar del tema.

En torno a qué tan factible es traer un equipo de Liga MX a la ciudad, Cuarón Fernández externó que el tema es realmente complicado.

“Se han visto opciones, pero está complicado, realmente no hay algo así…. se tendrían que dar muchisimas cosas y no, no se ha podido”, dijo.