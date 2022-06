Confirma Carlos Vela renovación con el LAFC

Los Ángeles.- Carlos Vela confirmó que su renovación con Los Ángeles FC es una realidad.

"La verdad es que era cuestión de tiempo. Obviamente, las dos partes estábamos muy ilusionados por cerrar el contrato", dijo el delantero mexicano este domingo a ESPN.

"Cuando los dos lados quieren llegar al mismo lugar, siempre termina sucediendo y así pasó. Estoy muy contento de poder seguir aquí. Hasta que no gane un título no me quiero ir de aquí. Es algo que me motivó a seguir y ojalá pueda ser este año".

La cadena televisiva informó que la extensión de contrato es hasta finales del 2023.

Vela llegó al LAFC en el 2018 y desde entonces suma más de una centena de partidos y 63 goles.

Para la segunda parte de esta temporada, el mexicano tendrá de compañeros a Giorgio Chiellini y Gareth Bale.

"A mí me encanta jugar con gente buena y que venga gente así es algo muy positivo para todos. Estoy deseando jugar con ellos", agregó.