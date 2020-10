Confío en lo que hacemos: Caballero

Agencias

Por lo que está en juego a estas alturas del torneo y por lo demostrado el viernes pasado en Mazatlán, la sexta derrota de los Bravos de Juárez caló hondo en la afición y cada vez son más las voces que piden la salida del entrenador Gabriel Caballero.

Bravos comenzó el duelo en Mazatlán sabedor de que ya no estaba dentro de zona de repechaje debido al triunfo de Necaxa sobre Tijuana en el duelo que terminó minutos antes de que se silbara el inicio en ‘El Kraken’. El descalabro en Mazatlán lo confirmó.

En la conferencia de prensa pospartido a Caballero se le preguntó hasta dónde llegaría su trabajo al frente del equipo juarense, permanecer como estratega o dar un paso al costado.

“No es una pregunta que me tienen que realizar a mí. Hay un proyecto, y no podemos olvidar las situaciones que se fueron presentando en este torneo y que las hemos analizado, y sabíamos que podían pasar cosas”, respondió el timonel de Bravos.

“Pero yo sigo confiando plenamente en todo lo que hacemos, y en el plantel; después los resultados te respaldan, te ayudan o no, pero el equipo se ha comportado, ha tenido buen funcionamiento, pero como siempre en cada partido hay o pueden haber errores individuales que cuestan goles”, añadió el estratega.

Caballero realizó seis modificaciones con respecto al duelo anterior ante Pachuca, y durante diez días tuvo el tiempo suficiente para armar un cuadro que pudiera jugar de forma colectiva.

Enrique Palos, Maximiliano Olivera, Bruno Romo, Gustavo Velázquez, Luis Hernández, Francisco Contreras, Joaquín Esquivel, Brian Rubio, Marco Fabián, Blas Armoa y Eryc Castillo conformaron el once titular.

“Nos quedan tres partidos que sumando puntos se consigue el objetivo, vamos a luchar los tres partidos que nos queda y tengo confianza que nos va a alcanzar”, sentenció.

Gabriel envió a la cancha del estadio Mazatlán un cuadro alternativo, con jugadores que regularmente no son titulares, como Luis Donaldo Hernández, Francisco Contreras, Joaquín Esquivel y Brian Rubio.

Con respecto a Darío Lezcano, que fue a la banca debido a la actividad que tuvo con la Selección de Paraguay por la Fecha FIFA y que ingresó de cambio al minuto 55, Caballero aseguró que el jugador llegó cansado y por eso no fue tomado en cuenta desde el inicio.

“Darío llegó cansado, fatigado de eliminatorias; 40 horas de ida y vuelta, no se sentía al 100 para jugar. No queríamos arriesgar al jugador, se guardó para el segundo tiempo y ese fue el motivo. Él mismo me dijo que se sentía cansado”.

Para la próxima jornada, la antepenúltima del torneo, los Bravos visitan a los Tigres de la UANL, el sábado 24 de octubre.

BRAVOS AL MOMENTO…

14 Partidos jugados

3 Triunfos

5 Empates

6 Derrotas

13 Goles a favor

17 Goles en contra

14 Puntos

13 Lugar en la tabla (antes de la jornada sabatina)