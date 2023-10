Confiados en la preparación que llevaron a cabo en los meses previos, Pedro Castañeda y Christopher Manjarrez se declararon listos y seguros de salir con la mano en alto de la velada boxística que encabezarán mañana, misma en la que pelearán por el título mundial juvenil súper pluma avalado por el Consejo Mundial de Boxeo.

La función, presentada por la empresa WCF, dará inicio a las 6:00 pm en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

Castañeda ya es dueño del cinturón mundial juvenil de peso ligero, por lo que de ganar mañana se convertiría en doble monarca juvenil del mundo, pues conservaría ambos cetros.

La cartelera de este sábado está integrada por 14 peleas y varios boxeadores harán su debut profesional.

También habrá pleitos femeniles con Miriam ‘Puppy’ Hernández ante Fátima Nicole Bravo a cuatro rounds en los 59 kilogramos y Karla ‘Traviesa’ Sáenz contra Susana Cruz en los 54 kg.

“Me siento muy bien, muy emocionado por esta segunda oportunidad que se me da por un campeonato y venimos muy preparados”, declaró ayer Castañeda en conferencia de prensa.

El oriundo de Anapra dijo que aceptó esta oportunidad de otro título mundial juvenil porque quiere que sea un logro más en su carrera y no hay más que aprovecharla.

“Mi preparación fue muy intensa en el gimnasio, las corridas y en todo lo que se llevó a cabo”, agregó el boxeador local.

-¿Por qué confías en que saldrás con la mano en alto?

“Me siento confiado por mi pegada y más que nada por mi preparación. Yo también soy noqueador y vamos a hacer valer la casa”, respondió Castañeda.

Nacido en Los Reyes la Paz , Estado de México, Christopher Manjarrez dijo venir bien preparado como lo hace en cada combate, además de motivado por ser una pelea de título mundial juvenil.

“Pues sí, obviamente como todo, me motiva, me emocionó cuando me dijeron la oportunidad que tenía, pues empezamos a entrenar muy duro, más que nada fuerte por el peleador que llevamos, él ya fue campeón, va a ser una pelea muy buena y todo va a salir como Dios quiere”, comentó Manjarrez.

“Quiero agradecer a todos mis amigos que están allá en mi gimnasio en Ciudad Neza, darles gracias, yo sé que están pendientes de mi pelea. Espero mañana dar el peso y el sábado vamos a dar una buena pelea, yo sé que están apoyando, a todos mis seres queridos, familiares, mi mamá. Vamos a echarle muchas ganas y salir bien, que salgamos bien Pedro y yo arriba del ring”.