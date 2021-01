Conduce rumbo a Grandes Ligas

Cortesía Phrake Photography Cortesía

Llegar a Grandes Ligas es un sueño muy difícil, hay que pasar por los sistemas de las Ligas Menores en las diferentes sucursales de cada organización, desde clase Rookie hasta Triple A, y esperar una oportunidad, compitiendo contra cientos de otros peloteros de Estados Unidos y otras partes del mundo.

Pero todo eso no desanima al chihuahuense Mario Pérez, lanzador que se encuentra en la organización de los Cerveceros de Milwaukee, y quien se mantiene firme en su objetivo de llegar a la Gran Carpa, sin importar que ello signifique obtener recursos extra durante el descanso de temporada.

Así lo ha hecho Pérez, incluso trabajando como Uber en algunos períodos de su tiempo libre, mientras la campaña inicia en este 2021.

“Los fines de semana trabajo en Uber, cuando no estoy entrenando”, aseguró Pérez, quien fue firmado en el 2019 con la organización de Milwaukee. “La organización me marca cada semana una vez y me preguntan qué es lo que estoy haciendo y yo les paso el reporte”.

Por el momento, Pérez se concentra en seguir entrenando y preparando para el inicio de los entrenamientos primaverales y esto lo hace en Tijuana, donde estuvo en la Academia González antes de firmar con los Cerveceros.

“Me encuentro en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Tijuana. No tengo muchas noticias, sólo sé que los primeros de abril, el 3 ó 4, me presento al Spring Training (sic) de Ligas Menores, en Phoenix, Arizona”, comentó.

Pérez ya estuvo en Arizona, pues ahí comenzó actividad el año pasado, antes de que finalmente se decidiera que se cancelaría la temporada, debido a la pandemia de Covid-19.

Por lo pronto, no ve actividad en juego o partido, sino que prepara su cuerpo para la temporada que tendrá este año, la cual espera se desarrolle completa, luego de que en 2020 no hubo campaña en Ligas Menores.

“Ahorita, pues estoy en pura preparación para la temporada. Por ejemplo, estoy trabajando en el gym con mi capacidad máxima. En una semana bajo de intensidad y ya luego con ejercicios más relacionados con el pitcheo”, explicó.

En temporada baja, Mario no recibe percepción por parte de Milwaukee, sólo hasta que comience la campaña, pero eso no lo limita. Un preparador físico del CAR es el que lo ayuda en sus ejercicios y rutinas.

“Me levanto como a las 7:30 horas. Cuando llego, ahí hago mi calentamiento, lubricación, estiramiento. Después hago lo que me toca de condición, ya sea cambio de direcciones, resistencia, velocidad… y después empiezo mi programa de lanzar; depende de lo que me toque, porque cada día es específico en eso”, finaliza.