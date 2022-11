Concreta el sueño

Una vez que llegó el momento de salir de casa, terminar su carrera, darse el tiempo y de ‘hacer lo que quisiera’, la saltillense Lorena Valencia Rodríguez pudo cumplir con el sueño que tenía desde niña de empezar a entrenar boxeo, y este sábado en esta frontera hará su debut como pugilista profesional en la primera pelea de la función ‘Rompiendo barreras’, que se presentará en el Gimnasio Municipal Josué ‘Neri’ Santos.

De 28 años de edad, Lorena llevará como rival a Daniela Rivera, originaria de la Ciudad de México, en lo que algunos han llamado ‘duelo de bellezas’. Rivera también debutará en el boxeo de paga en esta función sabatina y el combate está pactado a cuatro asaltos en peso welter.

“Estoy nerviosa, pero a fin de cuentas para esto hemos entrenado, para esto nos hemos preparado. Hemos estado esperando esto ya varias veces, no es la primera vez que buscábamos el debut y por alguna u otra razón se caía, entonces ahorita ya estamos listas y Dios quiera todo salga bien”, declaró Lorena, quien además es mamá y ejerce como licenciada en Contaduría Pública.

–¿Qué sabes de tu rival de este sábado?

“La verdad no la conozco, no he cruzado con ella, no tengo el gusto de saber quién es ella, la he visto en una que otra foto, pero es todo lo que sé de ella, no la conozco para nada”.

–¿Por qué decidiste entrar al boxeo?

“Yo empecé exactamente el año pasado, la verdad es que tengo muy poco tiempo en esto, pero a fin de cuentas lo he hecho con todo el corazón. Me decidí por este deporte… la verdad yo me quería meter desde niña, pero fue algo que mis papás no apoyaban, entonces tuve que esperar el momento en el que yo me saliera de mi casa, terminara mi carrera y ahora que ya soy mamá, que ya soy profesionista, ya me puedo dar el tiempo y digamos el lujo de hacer lo que yo quiera y pues ahorita estoy entregada completamente al boxeo, a mi hija y a mi trabajo”.

Lorena agregó que antes de dedicarse de lleno al pugilismo hacía pesas en un gimnasio, pero sin la disciplina que requiere un deporte profesional.

“Eso no lo había llevado nunca. Ésta es una experiencia totalmente diferente y nueva para mí, pero la estoy disfrutando al máximo. El boxeo es pasión, o sea, la verdad es que cuando combinas la pasión, el talento, la disciplina, se obtienen muy buenos resultados. Ahorita tengo la disciplina, tengo la pasión, vamos a ver si tengo el talento”.

–¿Cuál es tu meta en el boxeo?

“Espero ganar, salir adelante, no quiero que sea debut y despedida, realmente yo quiero una carrera en esto, es algo que realmente estoy esperando, que no sea algo pasajero, realmente quiero crecer en este medio, me gusta, lo disfruto, es amor al arte, amor al deporte”.

Conózcala

Nombre: Lorena Valencia Rodríguez

Lugar de nac.: Saltillo, Coahuila

Fecha de nac.: 15 de mayo de 1994

Edad: 28 años

Estatura: 1.64 m

Peso: 66 kg