Concentración, la clave

Agencia Reforma

El basquetbolista chihuahuense Jorge Gutiérrez afirmó que la reanudación de la NBA será más difícil de lo que se piensa, debido a todos los factores inusuales que afectarán a los jugadores.

El egresado de la Universidad de California en Berkeley dijo, para grupo Reforma, que la concentración de los jugadores será clave.

“Como jugador es difícil estar concentrado, y más porque hay muchas cosas alrededor. Si le añades todo eso (la burbuja) es más complicado, algo que nadie ha visto, pero esperemos que les salga bien, porque entre todo lo negativo hay que ver lo positivo: que regresan”, comentó.

Además, la temporada regular ya quedó en el pasado y ni siquiera está el ímpetu del cierre de campaña.

“Todo lo que jugaron ya no cuenta, claro que hay los que quedaron en sus posiciones, pero en general todo es diferente, estuvieron parados tres meses y les van a dar un mes, pero será como borrón y cuenta nueva. Todo será neutral con el gimnasio callado... dependerá de la calidad del jugador”, afirmó.

Y para su favorito, el base armador de 31 años eligió a los equipos angelinos.

“Será ver quién se preparó más o quién se cuidó más, quién mantuvo el ritmo o se preparó para este punto, es difícil escoger a un equipo, pero no puedes ir en contra de LeBron James. Los Lakers o los Clippers, me parece".

Tras su paso por la NBA, donde militó con Brooklyn, Milwaukee y Charlotte, Jorge emigró a Europa, donde ha jugado en Turquía, Italia, España y la temporada más reciente en Alemania, con el equipo de Hamburg Towers. El base comenta que sí le gustaría volver al Viejo Continente.

“Sí me gustaría regresar. En Alemania fue una de las más fáciles transiciones que he tenido y sabes cómo son los alemanes, y en lo personal me sentí bien, mis rodillas, y mi cuerpo me dejaron estar cómodo".

Gutiérrez también dio su opinión sobre la llegada de la G-League a México, con el equipo de Capitanes de Ciudad de México.

“Es un gran paso, ya lo vemos con los Raptors de Toronto, se le puede ver de la misma manera, es un equipo de otro país, pero pues ahora es campeón de la NBA, entonces, se puede soñar, se puede ver México teniendo un equipo de la NBA, pero el primer paso es tener un equipo en la G League”, explicó.

Finalmente dio un mensaje para los mexicanos que están en la G-League, la liga de desarrollo de la NBA.

“Es talento NBA, y van a ver mucho talento, un poquito desorganizado, pero en general es un talento NBA, buena competencia, un buen show, y es lo que quiere la NBA, show, muchas clavadas, puntos, poca defensa. En general es un buen show, bonito basquetbol”, opinó.

Recuadro

El chihuahuense, que inició sus andanzas en el basquetbol en la colonia Fovissste, también compartió en la entrevista su opinión acerca de la situación actual del baloncesto actual.

"Yo me enfoco en el basquetbol y lo que se necesitan son jugadores en la cancha, y ¿cómo mantienes un jugador en la cancha?, pues necesitas darle todas las facilidades, creo que eso es lo fundamental”.

“La gente alrededor de la cancha puede estarse peleando, tener discusiones, es parte de la vida, pero al final del día, tú necesitas 12 jugadores que son los que se pueden registrar y tienes que darles lo mejor, si no lo haces el jugador no va a querer estar ahí”, aseguró el exNBA.

“Yo no criticaré a nadie, sus razones tiene, pero al final el jugador es el que juega, a los organizadores nunca los vas a ver echando canasta”.

“Si quieres competir debes tratar bien al jugador y él va a querer regresar, va a querer representar a México, todos queremos representar a México, de una u otra forma es lo que queremos, pero si no te tratan bien no regresarás”, apuntó.

Conócelo

Jorge Iván Gutiérrez

27 diciembre de 1988

31 años

Posición: Guardia

Estatura: 1.90 m

Peso: 86 kgs

Preguntas rápidas

Reto

“Quiero seguir jugando, pues ya soy un joven veterano, tengo 31 años, quiero seguir en forma, con salud, y jugar en las mejores ligas”

Volver a Juegos Olímpicos

“Hay que seguir con esa trayectoria, seguir trabajando con jugadores y la química, seguir invitando a las nuevas generaciones que sean parte de los 12 Guerreros”

Basquetbolista ideal

“Kawhi Leonard es el perfecto jugador para estas nuevas generaciones, el que pude hacerlo todo”

Llegar a NBA

“Es algo indescriptible, pues es como la cereza en el pastel, mucha gente no ve lo que hay detrás de la puerta, la gente ve ‘ya lo firmaron’, pero el sacrificio que hacen todos, familia, amigos”