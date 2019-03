Con trote lento

En un partido bastante trabado, con poca generación de futbol ofensivo, los Bravos de Juárez empataron a cero goles con Cimarrones de Sonora en actividad de la jornada 12 del Torneo Clausura 2019 del Ascenso MX.

Una sola llegada de Bravos con cierta peligrosidad, un remate de cabeza de Leandro Carrijo, en el cobro de una falta en tiempo de compensación y la tarjeta amarilla que se le mostró a César Villegas de Cimarrones, al minuto siete, fue lo más destacado en una primera mitad que se distinguió por la disputa en media cancha que negó la generación de futbol en ambas áreas.

Para la parte complementaria Bravos fue al frente en busca del arco rival y en una jugada a pelota parada manifestó su primera ofensiva, pero el disparo a puerta de Kevin Gutiérrez pegó en la barrera.

Cimarrones respondió en una jugada similar, luego de una mano intencional de Luis López, que fue amonestado, pero el cobro en los linderos del área por parte de Miguel Vallejo terminó en el segundo carril de la pista de tartán del estadio Héroe de Nacozari.

Sin muchas variantes en la parte frontal, el conjunto de Sonora generó su primera modificación al minuto 56: salió Armando Cipriano Zamorano y entró Luis Enrique Oropeza. Hombre por hombre en media cancha.

Bravos no tardó en responder y envió su primer cambio; la salida de Carrijo y el ingreso de Rafael Ramazotti, al 61’ de acción. Al igual que Cimarrones, la modificación no alteró el parado táctico, ya que ambos jugadores cumplen funciones de punta.

Dos minutos después, en busca de poner un revulsivo en media cancha, Gabriel Caballero realizó su segundo cambio: salió Edy Brambila e ingresó Flavio Santos.

Al minuto 76, Gabriel Hachen sacó disparo lejano de pierna izquierda, pero la esférica terminó estrellándose en el larguero.

Pese a estar en casa, el equipo de Sonora arriesgo muy poco al frente y mantuvo el control en media cancha, dedicándose más a destruir que a construir jugadas que prometieran en el arco rival.

Bravos por su parte, con la necesidad de sumar puntos, mantuvo una propuesta mucho más ofensiva, pero en el transcurso de los minutos no le rindió frutos.

Con la igualada, el equipo juarense llegó a 12 unidades y se mantiene en la parte baja de la tabla.