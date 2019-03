Con traje de héroe

Titular indiscutible con los Bravos de Juárez en Copa MX, el portero Edmundo Iván Vázquez Mellado ostenta una importante marca de solamente dos goles recibidos en cinco partidos del torneo copero en este Clausura 2019.

El cancerbero del conjunto fronterizo es el que menos goles ha admitido en lo que va de la Copa MX y el que mejor promedio tiene, al recibir anotación cada 225 minutos.

“El equipo está muy contento con el triunfo sobre León, teníamos muchas ganas de pasar a la siguiente fase (cuartos de final). Teníamos como meta hacer un mejor papel que la temporada pasada y creo que vamos por buen camino”, comentó el cancerbero de 36 años de edad.

El miércoles pasado Bravos eliminó (4-2) a los ‘Panzas Verdes’ de León en una serie de penales en la que Vázquez Mellado atajó los dos primeros disparos, brindando una gran confianza a sus compañeros que no erraron un solo tiro para dejar en el camino al cuadro del bajío, luego de empatar a cero goles en los 90 minutos reglamentarios.

Con respecto a su habilidad para atajar penales, el arquero de 1.80 metros de estatura señaló que la lectura que hizo de los pateadores de León le ayudó para detener dos de los cuatro disparos que le hicieron.

“El tirador tiene mucho que ver, que al final antes del tiro cambia el perfil o te alcanza ver a dónde te tiras y te la cambia, y es complicado. Ante León tuve la fortuna de leer muy bien hacia donde tiraban y atajar un par para ayudar al equipo”, dijo el portero que llegó a Bravos en el Apertura 2015.

Iván detuvo los tiros desde el manchón penal a dos hombres de confianza en ese tema, como lo son Ángel Mena y al juarense Luis Montes, por lo que se convirtió en el héroe de la noche para la oncena fronteriza, que por segundo torneo de Copa avanza a cuartos de final por la misma vía. El año pasado dejó fuera al Club América.

“No es una ciencia exacta, yo veo cómo se perfila el jugador y al final cómo llega hacia la pelota, cómo se apoya y yo decido hacia dónde me voy a tirar, no es que ya con eso voy a acertar, pero bueno, eso es lo que yo intento hacer”, expresó el originario de la Ciudad de México.

No es la primera ocasión en que el guardameta de Bravos se pone el traje de héroe en un torneo copero. En la Copa MX del Apertura 2012, cuando jugaba para los Correcaminos de la UAT, detuvo dos penas máximas para conseguir el pase a la final.

“La afición se tiene que dar cuenta que juega un papel muy importante, ya que no es lo mismo patear un penal sin público, sin gente, en una tanda definitoria; la presión para el tirador es diferente y no es lo mismo”, puntualizó.