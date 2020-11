Con trabajo por hacer

Associated Press

Pittsburgh.- Faltan puntos de estilo. El total de victorias no lo es. Los Acereros de Pittsburgh apenas se están quejando.

Bueno, técnicamente, eso no es cierto.

El último equipo invicto de la NFL, el que mejoró a 8-0 por primera vez en la historia de la franquicia luego de un triunfo por 24-19 sobre los Vaqueros de Dallas este pasado domingo, se encuentra con el epítome de problemas del primer mundo en 2020: expresando levemente frustración incluso cuando las victorias se acumulan.

“No podemos seguir teniendo estas conversaciones todas las semanas porque una de éstas lo haremos con una derrota si no tenemos cuidado”, dijo el entrenador en jefe Mike Tomlin.

Pittsburgh pasó una cantidad excesiva de tiempo persiguiendo a los Vaqueros devastados por las lesiones. Como lo hizo la semana anterior en Baltimore. Como lo hizo en la semana 3 contra Houston. Al igual que lo hizo por un segundo en la apertura de la temporada con los Gigantes de Nueva York. Cada uno de los últimos tres juegos de los Acereros se ha reducido a la última jugada. Un gol de campo fallido en Tennessee. Un par de golpes cerca de la zona de anotación –uno del MVP reinante Lamar Jackson, otro por un anónimo Garrett Gilbert–, ambos fueron interrumpidos por Minkah Fitzpatrick

Los Acereros no están abrumando a sus oponentes tanto como los están superando, muy conscientes de la delgada línea que están caminando. Están terceros en la NFL en diferencia de puntos (+74), detrás del campeón defensor del Super Bowl Kansas City (+103) y los Cuervos con dos derrotas ya (+84). Su defensa terrestre ha mostrado signos de debilidad cada una de las últimas dos semanas. La ofensiva se ha visto sin vida recientemente cuando el mariscal de campo, Ben Roethlisberger, logra sacar las jugadas de alguna manera haciéndolo sobre la marcha. Los equipos especiales, que habían sido tan sólidos durante siete juegos, pasaron la mayor parte del domingo luciendo como un desastre.

Y al final, no importó. Encontraron un camino, tal como lo han hecho durante la primera mitad de la temporada más inusual en la historia de la Liga.

“Yo bromeo en la banca, siento que soy demasiado mayor para estas cosas”, dijo Roethlisberger, de 38 años. “Mi cuerpo se desgasta”.

Quizás, pero no está jugando así. A un año de haberse sometido a una cirugía en el codo derecho, Roethlisberger está en camino de establecer un récord personal en pases de touchdown y está evitando errores en gran medida.

“Creo que muchas veces, la línea y los muchachos me miran desde la línea lateral, me dicen: Ben, creemos en ti”, dijo Roethlisberger. “Así que quiero dar todo lo que tengo. Ojalá no debiésemos tener remontadas en el último cuarto. Ojalá hubiera jugado mejor al principio del juego. Pero mientras ganemos, lo aceptaremos”.

A pesar de entrar en territorio que ningún otro club en los 87 años de historia de la franquicia ha pisado, los Acereros están haciendo todo lo posible para mantener la cabeza baja. No están iluminando marcadores como los Jefes. No tienen la explosividad de Baltimore. Lo que sí tienen es el mejor récord de la Liga.

Sí, es bueno, pero como dijo el tacle defensivo Cam Heyward, todo lo que se ha hecho es asegurarle al equipo que terminará .500 o mejor por décimo séptimo año consecutivo, una racha que coincide con la llegada de Roethlisberger.

Aun así, los Acereros corren por la pista interior de la AFC bajo el nuevo formato de playoffs. Si bien no se habla de terminar con 16-0, el calendario no es abrumadoramente difícil. Los Cuervos los visitan la noche de Acción de Gracias. Hay viajes a Cleveland y Buffalo en el último mes. Si los Acereros no se ganan a sí mismos, nadie podrá vencerlos.

“Tenemos un objetivo en la espalda”, dijo el ala cerrada Eric Ebron. “Estamos invictos”.

Y por primera vez desde que se estableció la franquicia durante el primer año del primer mandato de Franklin Roosevelt en la Casa Blanca, nadie más lo está.

Qué está funcionando

Exactamente cuánto margen de maniobra tiene Roethlisberger para diseñar jugadas cuando el equipo no se compacta es tema de debate. Los resultados no lo son. En cada una de las últimas dos semanas, el trabajo independiente de Roethlisberger ha permitido que la ofensiva salga de un mal estado de la primera mitad para provocar remontadas de déficits de dos dígitos.

“Si Ben está dibujando jugadas en la tierra, es algo que él quiere y es algo que no pueden detener”, dijo el receptor abierto JuJu Smith-Schuster.

Lo que no está funcionando

El ataque terrestre que fue tan sólido durante los primeros cinco juegos (136.8 yardas por juego) ha dado un paso atrás significativo en las últimas tres semanas (62.7 yardas por juego).

Al alza

Quizás ningún equipo en la NFL hace un trabajo tan bueno en encontrar receptores abiertos fuera de la primera ronda del Draft. La selección de segunda ronda, Chase Claypool, es el último hallazgo, saltando a la conversación del Novato Ofensivo del Año al acumular siete touchdowns en ocho juegos.

A la baja

Los equipos especiales pasaron de estar libres de errores a ser propensos a cometer errores contra los Vaqueros. Chris Boswell falló dos puntos extra y el equipo optó por no realizar un intento de gol de campo corto al final del último cuarto porque Tomlin temía una patada bloqueada.

Lesionados

El apoyador interno Devin Bush y el tacle derecho Zach Banner se han perdido esta temporada. Pittsburgh está relativamente sano por lo demás, aunque el corredor de poder Derek Watt ha aparecido en solo cuatro juegos, principalmente debido a una torcedura en el tendón de la corva.

Números

26 - El número de equipos que han comenzado con 8-0 desde la fusión de la AFL y la NFL en 1970. De esos 26 equipos, ocho ganaron el Super Bowl, el último los Santos de Nueva Orleans de 2009.

Próximos pasos

Encontrar una manera de comenzar más rápido para que cada semana no se reduzca al último momento, comenzando el domingo cuando Cincinnati visite el Heinz Field.