Con recta de humo

Considerado por la directiva de la Primera Zona para ser uno de los tres abridores de los Indios de Ciudad Juárez en el Campeonato Estatal de Beisbol, el pitcher derecho Jesús Huerta ya se encuentra en la frontera y trabaja bajo las órdenes del manager de la tribu, Germán Leyva.

El originario de Hermosillo, Sonora estuvo presente con el equipo del Municipio en el juego uno de las semifinales del Campeonato Regional de Beisbol Primera Fuerza.

“Fue una invitación que desde hace mucho me hizo la directiva de Indios, ya me habían hablado anteriormente y apenas este año se me dio la oportunidad de venir”, comentó el serpentinero que viene procedente de Saraperos de Saltillo.

El pelotero de 24 años y 1.85 metros de estatura se desempeña como lanzador abridor y como relevista largo.

“Vengo a poner mi granito de arena para darle a la afición el campeonato que tanto pide y que no se le ha dado desde hace mucho tiempo”, dijo el lanzador derecho que ha pasado las dos últimas temporadas con Saraperos y viene de los campos de entrenamiento de Saltillo.

Huerta Herrera es un serpentinero velocista, con una recta de más de 90 millas, además de contar entre su repertorio con buenos lanzamientos rompientes.

“Soy un pitcher velocista, que trabajo bien los pitcheos, me gusta tirar pegado y pues vengo listo para lo que el equipo necesite”, expresó el pitcher con respecto a sus cualidades arriba de la lomilla.

Huerta llega a Indios como uno de los cuatro peloteros clasificados, que para esta próxima edición del Campeonato Estatal la Liga que encabeza Francisco Javier Fierro decidió aumentar.

Junto al regiomontano Aldo Salinas, el sonorense Luis Fernando Miranda y Luis Castillo, el hermosillense completa el selecto grupo de clasificados en la escuadra teporaca.

“Sé que Indios es una buena organización y desde mi llegada me han tratado muy bien. Yo vengo a ganarme un lugar con Indios a pelear junto a mis compañeros para poder entregarle un campeonato a Ciudad Juárez”, declaró el diestro.

En 2017, Huerta debutó en la Liga Mexicana de Beisbol con Saltillo, franquicia en la que jugó hasta el año pasado. Este 2019 no entró en los planes de los Saraperos, situación que agilizó su arribo a la frontera