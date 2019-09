Con potencia internacional

Con tan sólo un año de competir en el levantamiento de potencia, la juarense Daniela Gallegos se adjudicó dos medallas, una de oro y una de plata, en el Campeonato Norteamericano Regional de Powerlifting 2019 en San José, Costa Rica.

Todo comenzó cuando la deportista fronteriza decidió ir al gimnasio como pasatiempo, hasta que fue motivada por una compañera para involucrarse con las pesas.

“En el gimnasio había una muchacha que solía competir, ella me animó a ir y me gustó, incluso me quedé sola porque ella ya salió”, explicó la levantadora de potencia.

El Campeonato Norteamericano Regional fue apenas su quinta competencia en este deporte, primera internacional, por lo que fue un debut soñado para la atleta de 19 años en el extranjero.

“Esta experiencia me enseñó a no ponerme las trabas yo, ni darme por vencida antes de tiempo. Puedo seguir hasta que la vida me diga que ya no pude”, externó.

En esta justa se colgó el oro en la categoría de 84 kilogramos Junior y la plata en la Open (libre); se enfrentó a competidoras de Costa Rica, Canadá, Puerto Rico y México y logró levantar un peso acumulado de 419.5 kilogramos entre los tres levamientos: sentadilla, pecho y peso muerto.

“La clave fue entrenar muy fuerte, me cambiaron el ritmo de vida que llevaba. Yo veía muy fuertes a las demás, sobre todo a la de Canadá, pero les pude hacer ronda, ellas ya tienen tiempo compitiendo y logré hacerlo”, expresó.

Este logró para Gallegos Gómez será reconocido en Cabildo el próximo 19 de septiembre, al igual que el de su compañero César Sánchez, quien se colgó el oro en la categoría de 93 kilogramos Junior en esta competencia.

“Es un orgullo que algo que hago porque me gusta está dando frutos. Yo empecé esto por mí, no por darle gusto a la gente y lo estoy disfrutando”, declaró.

La deportista de 19 años externó que desea continuar involucrada en este deporte, por lo que apenas ha comenzado a escribir su historia, aunque admitió que debe prepararse más y tener precaución con las lesiones, un problema que se le ha presentado frecuentemente.

“Le tengo miedo a la sentadilla de caerme y generar otro problema en la ciática, mis rodillas no están muy sanas, en la cadera tengo desviación, entonces sí batallo un poco”, comentó.

La próxima competencia a la que asistirá la levantadora de potencia es al Campeonato Estatal en diciembre, que se desarrollará en la capital del estado.

Una meta a corto plazo para María Daniela es asistir al Mundial de la disciplina en 2021 a Tokio, Japón, mientras que su máximo sueño es representar a México en unos Juegos Olímpicos.