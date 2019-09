Con pie derecho

Miami Gardens, Florida.- Cuando Antonio Brown festejó su primer touchdown con los Patriotas de Nueva Inglaterra dando un salto a la primera hilera de asientos, el receptor no tardó en volver al emparrillado.

Los Patriotas tenían una tarea por cumplir.

Determinados a jugar con todo hasta lo último, luego de permitir una milagrosa remontada en Miami el año pasado, los Patriotas vapulearon ayer 43-0 a los Delfines.

El entrenador Bill Belichick mantuvo a Tom Brady soltando pases hasta el final.

“Jugamos los 60 minutos”, dijo Belichick.

Los Patriotas lo hicieron. Lograron dos devoluciones de intercepción hasta las diagonales en un lapso de dos minutos del cuarto período, llevándose su primera victoria por blanqueada desde la Semana Tres de 2016.

En su debut con los Patriotas, Brown consiguió una recepción de touchdown de 20 yardas.

Brown también tuvo una recepción de 18 yardas en su primera jugada con los Patriotas, con quienes firmó el lunes pasado. Terminó con cuatro balones atrapados para 56 yardas, todas en la primera mitad.

La NFL permitió que el estelar receptor jugara a pesar de que su exfisioterapeuta lo demandó el martes por tres casos de presunto abuso sexual.

“Gran comienzo”, dijo Brady. “Sólo trataba de encontrar de alguien sin marca. Hizo gran trabajo corriendo algunas rutas”.

La defensiva de Nueva Inglaterra anotó más puntos que Miami, gracias a las devoluciones de intercepción para touchdowns de 54 yardas de Stephon Gilmore y de Jamie Collins para 69 yardas. Los Patriotas acumularon siete caturas y cuatro intercepciones, y lograron su triunfo más abultado en la historia de 108 partidos de la serie.

Brady pasó para 264 yardas y dos touchdowns por los Patriotas, que tienen marca de 2-0 por primera vez desde 2017, con triunfos combinados de 76-3. Los Delfines tienen récord de 0-2 por apenas por segunda ocasión desde 2012, y sus dos derrotas han sido por un total de 102-10.

Belichick no sacó el pie del acelerador en contra de su exasistente, el entrenador en jefe novato de los Delfines Brian Flores. Brady se mantuvo lanzando pases para ayudar a que los Patriotas avanzaran 59 yardas y consiguieran su último touchdown con 2:10 restantes en el encuentro.



Se reunirá NFL con acusadora de Antonio

La NFL tiene previsto sostener una reunión hoy con una mujer que acusa de violación al receptor de los Patriotas, Antonio Brown.

Una persona con conocimiento directo de la situación habló con The Associated Press y confirmó que la reunión se llevará a cabo. Esa fuente solicitó permanecer en el anonimato por la índole delicada de la situación.

Britney Taylor dijo el martes en un comunicado que cooperará con la NFL y con cualquier otra agencia y organización que lo solicite.

Darren Heitner, abogado de Brown, dijo que el jugador y Taylor tuvieron “una relación personal consensuada”. El martes, en declaraciones a la AP, Heitner dijo que su cliente planea interponer una contrademanda.

El diario The Boston Globe fue el primer medio que informó sobre la reunión entre la NFL y la mujer.

Brown jugó ayer en Miami, después de que el comisionado de la NFL decidió no incluirlo por ahora en una lista de exenciones que le hubiera impedido participar en el encuentro.

No se han presentado cargos penales, y la NFL no ha desarrollado plenamente su investigación.