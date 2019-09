Con pie derecho

Los Mineros de UTEP empezaron con el pie derecho la temporada 2019 de futbol americano colegial, sin embargo la victoria que lograron anoche sobre los Huskies de Houston Baptist University (HBU) por 36 puntos a 34 fue más complicada de lo que parecía en el papel.

HBU llegó a este partido con dos victorias en 22 partidos disputados en dos temporadas y aunque enfrentaban a unos Mineros que sumaban un triunfo en los últimos 24 juegos, UTEP era favorito para ganar hasta por 17 puntos.

En la primera ofensiva de los Huskies parecía que ese favoritismo era más que evidente, pues la defensa Minera frenó fácilmente a los visitantes.

Después, la ofensiva paseña anotó 10 puntos sin respuesta, apoyada en un pase para anotación de 80 yardas de Brandon Jones a Tre’Shon Wolf.

Los Huskies supieron responder y aprovecharon los puntos débiles de la defensiva minera, sobre todo en la parte profunda para anotar 14 puntos e irse arriba 14-10 con 6:46 por jugar en el segundo cuarto.

Con el marcador empatado a 17 puntos, Gavin Baechle conectó un gol de campo de 21 yardas en la última jugada de la primera mitad y UTEP se fue al descanso del medio tiempo con la ventaja 20-17.

Al inicio del tercer cuarto las cosas no salieron nada bien para los Mineros, que tras ser frenados rápidamente permitieron una anotación en un pase de 16 yardas de Zappe a Ben Ratzlaff. Después, en una mala entrega de balón cometieron un safety y los visitantes se fueron arriba 25-20.

Eso no fue todo, tras frenar un ataque de los Huskies, en la patada de despeje Walter Dawn Jr. soltó el balón y Garrett Scott lo recuperó para HBU en la yarda 10 de UTEP. El error le salió barato a los Mineros, al permitir solamente tres puntos más.

Con 5:19 para terminar el tercer cuarto, el quarterback Brandon Jones corrió tres yardas a las diagonales para el touchdown, pero fue interceptado en el intento de la conversión de dos puntos. Así, los Mineros se acercaron a dos puntos de los Huskies, 28-26.

En la última jugada de este periodo y con el reloj en ceros, Hughes acarreó el balón 19 yardas hasta la zona prometida para darle a los Mineros la ventaja 33-28.

Sin embargo, los Huskies respondieron a los dos minutos de iniciado el último cuarto en una corrida de tres yardas de Ean Beek, aunque fallaron el intento de conversión.

Gavine Baechle se convirtió en el héroe del partido al hacer efectivo un intento de gol de campo de 35 yardas con 8:15 por jugar, para que después la defensa Minera se fajara y no permitiera más daño de los visitantes, incluso provocaron un balón suelto y lo recuperaron cuando los Huskies ya estaban en la zona roja.

Al medio tiempo se presentaron siete mariachis, que junto con la banda de música de UTEP interpretaron el Son de la Negra y el Mariachi Loco, así como integrantes de grupos de danza folclórica, lo cual fue muy ovacionado por la afición.

También se rindió un homenaje a las víctimas del tiroteo del pasado 3 de agosto, así como al ex jugador de UTEP, Luke Laufenberg, quien a la edad de 21 años falleció el pasado 22 de agosto víctima de cáncer.