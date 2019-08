Con pasado soleado

Con 20 años recién cumplidos, el exjugador de Soles de Ciudad Juárez, José Ángel López tuvo un debut de ensueño en la Liga MX, el martes pasado, al anotar el gol con el que América se puso al frente ante Pachuca.

Más allá del resultado del juego que terminó con un empate a uno, la figura del canterano de Soles destacó, al comenzar su carrera en el máximo circuito del balompié nacional de inmejorable forma, ya que el primer balón que tocó fue un disparo dentro del área que terminó en el fondo de las redes.

El playera 192 ingresó al inicio de la parte complementaria y no tardó en tener presencia de área y con un minuto de juego en Primera División adelantó a los de Coapa con un disparo de derecha que se le coló al portero de Pachuca, Rodrigo Rey.

"Sentí mucha emoción, no esperaba meter un gol tan rápido, pero creo que para esas son las oportunidades para aprovecharlas. Yo agarré el balón y disparé, y cuando vi el balón había pasado", expresó en zona mixta despues del juego.

Señaló que fue un debut soñado con las Águilas, al hacerse presente en el marcador.

"No me lo esperaba, fue un debut soñado aunque no se diera el resultado; se nos dio la oportunidad a varios por los lesionados, para eso estamos, para levantar la manos cuando se necesite", dijo.

El joven, quien llegó a Soles de Juárez en la temporada 2014-2015 sorprendió en la primera oportunidad que tuvo.

El entrenador Rafael Guzmán, quien abrió la puerta a López para que participara en la Tercera División con la escuadra soleada, señaló a la Liga TDP que el futbolista veracruzano siempre mostró firmeza y convicción sobre sus metas.

“Una de sus características fue su deseo de trascender desde esa edad, siempre tenía muy en claro qué quería, qué buscaba, el apoyo de sus padres fue determinante, picó mucha piedra, en algunos clubes tocando, buscando, su perseverancia y tenacidad para perseguir su sueño fue la clave”, externó.

“Él siempre ha estado orgulloso de haber pertenecido a Soles y eso también nos llena de orgullo; estoy muy contento y felicitarlo porque es un chico con hambre que ha sacrificado muchas cosas pero ha valido la pena porque el fruto aquí está”, puntualizó Guzmán.