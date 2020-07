Con más fuerza

Cortesía de UTEP Athletics

Irbe Lazda, originaria de Letonia, y jugadora del equipo de voleibol de UTEP, tuvo un inicio soñado como novata en el 2019 hasta que la fractura de un pie le hizo perder la temporada antes de que dieran inicio los partidos de conferencia.

Después en este año, y ante la contingencia sanitaria, Lazda estuvo a punto de regresar a su país y ya con los boletos de avión en la mano su entrenador le aconsejó que no viajara o después iba a ser más difícil regresar a El Paso. Lazda les hizo caso y ahora está en espera de que inicie la próxima temporada del voleibol colegial.

“Mi entrenador me llamó y me dijo que es más seguro quedarme porque es posible que no pueda regresar. Ahora, todos mis amigos que juegan voleibol en los Estados Unidos no saben qué hacer porque la gente de Letonia no puede volver aquí, así que estoy feliz de haberme quedado”, declaró Lazda al sitio oficial de UTEP Athletics.

La jugadora nativa de Letonia agregó que echa de menos el voleibol porque no jugó mucho hace un año, por lo mismo estaba entusiasmada con los torneos de primavera que no se pudieron jugar porque todo se canceló.

“Si no recuerdo mal, me rompí el pie una semana antes de que iniciaran los juegos de conferencia. No es que la pretemporada no sea importante, pero para lo que has estado practicando, entrenando, es comenzar la conferencia y me perdí todos los juegos durante la liga”.

Durante el proceso de reclutamiento los entrenadores jugaron un papel muy importante para que Lazda eligiera a UTEP como su opción para continuar sus estudios y su carrera deportiva.

“Tan pronto como hablé con los entrenadores, me sentí como en casa y como si ya fueran mi familia, así que ese fue probablemente el factor más importante”.

Hace dos años, tuvo uno de sus mejores logros al integrar la selección nacional juvenil de Letonia que calificó al Campeonato de Europa.

“Fue emocionante. Creo que la experiencia general jugando con un equipo nacional es realmente emocionante porque obtienes 2-3 semanas de campamentos antes de los partidos. Conoces a la gente, pero nunca has jugado mucho con ellas, así que es algo nuevo desde ese aspecto”.

Lazda jugó 39 sets y 10 partidos, siete de ellos como titular en su primer año con las Mineras, pero la situación cambió cuando una lesión ya no le permitió jugar, por lo que fue catalogada como redshirt por cuestiones médicas después de sufrir la lesión que puso fin a su temporada.

Pero antes de la lesión, Lazda fue una de las mejores novatas en la Conferencia USA. Registró 75 remates para punto con un porcentaje de .413 y se convirtió en la Novara de la Semana de la C-USA en la historia del programa voleibol de UTEP.

Lazda registró un histórico.700 con 16 remates para punto en una victoria de cinco sets sobre Texas A&M-CC, que quedó registrado como el segundo porcentaje más alto para un partido de cinco sets en la historia del programa. Lazda también logró 15 servicios ases y totalizó 38.0 bloqueos para las Mineras la temporada pasada.