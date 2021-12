Con mariachi y baile dan bienvenida a Cougars

Como ya es una costumbre, las notas del mariachi y los pasos del ballet folclórico dieron la bienvenida a los Cougars de Washington State, que ayer arribaron a El Paso para enfrentar el próximo viernes a un rival por definir en la edición 88 del Sun Bowl, luego de que ayer los Huracanes de Miami declinaron su participación.

Después del mediodía, el Boeing 767 de National tocó la pista del aeropuerto paseño; minutos después, jugadores, staff de entrenadores, directivos de la universidad y familiares descendieron por la escalinata para acercarse al hangar donde ya los esperaban el mariachi, el grupo folclórico y los representantes de la Asociación del Sun Bowl.

Con la canción ‘El Rey’ de fondo, el entrenador en jefe, Jake Dickert, recibió el tradicional sombrero charro, luego lució sus mejores pasos de baile acompañado de su pequeña hija.

Después, fue el turno de las reinas de la Corte del Sol (Sun Court) de sacar a bailar a jugadores y coaches y ponerlos a bailar ‘El mariachi loco’.

Este lunes, los Cougars tendrán su primera práctica en el emparrillado de la Eastwood High School de las 11:00 am a las 12:30 pm.

“Es grandioso, es decir, es una de esas cosas de las que hemos estado hablando las dos últimas semanas, nuestros jugadores están muy emocionados de estar aquí. Cada uno con quien hablamos, cada uno que conocemos simplemente tienen la misma energía y pasión que vieron en la recepción, así que nuestro equipo está listo y no puede esperar el juego”, declaró Dickert.

El otro equipo, Miami, primero tomó la decisión de llegar un día antes del partido, luego de que la semana pasada el programa de futbol americano fuera puesto bajo protocolos covid, pero ayer anunciaron que no podrán tomar parte en este juego. Al ser cuestionado sobre lo que haría si al final los Huracanes deciden no venir, Dickert dijo que hay cuestiones que ellos no pueden controlar.

“Estamos emocionados de estar aquí y vamos a disfrutar los festejos porque esto es parte de la semana, la gente, la pasión y estamos emocionados de experimentar eso toda la semana”, respondió el entrenador en jefe de Washington State.

La agenda

Lunes 27 de diciembre

11:00 am - 12:30 pm Práctica de Cougars en Eastwood High School

2430 McRae Blvd