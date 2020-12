Con los ojos en Washington

Associated Press

Arlington, Texas.- Los favoritos de la pretemporada en el Este de la Conferencia Nacional van a enfrentarse en la semana 16 sin sus mariscales de franquicia como titulares y con sus esperanzas de llegar al playoff en manos de un equipo que no pensó que tendría oportunidades de ganar en este momento de la temporada.

Aunque no lo crean, la pandemia no tuvo nada que ver con que Jalen Hurts y las Águilas de Filadelfia visitarán este domingo a Andy Dalton y a los Vaqueros de Dallas, todos los jugadores de ambos equipos probablemente se preguntarán qué sucederá en un partido que empezará 20 minutos antes que Washington.

Filadelfia (4-9) envió a la banca a Carson Wentz hace tres partidos, mientras que Hurts ganó en su primera aparición como titular en su carrera, antes de que este novato diera otra sólida demostración en la derrota por 33-26 que tuvieron ante Arizona y que empujó al campeón defensor del Este de la Conferencia Nacional a punto de la eliminación.

Los Vaqueros (5-9) se han mantenido a flote al ganar partidos consecutivos por primera vez en la primera temporada del entrenador Mike McCarthy, Dalton mejoró su récord a 3-4 como titular después que la temporada de Dak Prescott terminó debido a una lesión en un tobillo que sufrió en la semana 5.

La única manera que el ganador de los dos equipos, que se han combinado para ganar los últimos cuatro títulos de la División, pueda avanzar es si Washington pierde ante Carolina. El inicio del partido de Washington se retrasó tres horas, lo cual hará que estos partidos sean casi simultáneos.

“Sabemos que hemos estado en esa situación anteriormente, pero yo preferiría jugar el partido sin saber el resultado”, comentó Doug Pederson, entrenador de las Águilas. “Creo que eso le da a uno un nivel de concentración y enfoque que se necesita para un partido de futbol. Una vez que empecemos el partido vamos a estar enfocados en él, en dirigirlo y jugar y ya veremos qué pasa al final”.

Ambos equipos han lidiado con muchas lesiones, el golpe más fuerte que recibieron los Vaqueros fue en la línea ofensiva, mientras que las Águilas tuvieron problemas allí y en el grupo de receptores. Aunque también el pésimo desempeño ha sido un problema, principalmente con la defensa de Dallas, y con Wentz entre otras cosas para las Águilas.

“Ha sido una temporada emotiva no sólo para nosotros, sino para todos a los que hemos enfrentado”, comentó Sean Lee, el apoyador de Dallas, quien estuvo fuera al inicio de la temporada debido a una lesión en un músculo, aunque pudo jugar por primera vez como titular en su onceava temporada, ya que es probable que Leighton Vander Esch quede fuera debido a un esguince en el tobillo.

“Aunque estoy emocionado por el lugar en donde estamos, me siento emocionado de poder ayudar y también orgulloso de poder luchar y contribuir con el equipo”.

La disponibilidad de Elliott

El corredor de poder de Dallas Ezekiel Elliott espera jugar a pesar de la lesión que tiene en la pantorrilla izquierda que lo mantuvo fuera durante un partido por primera vez en su carrera, en la victoria que tuvieron la semana pasada sobre San Francisco por marcador de 41-33.

El dos veces campeón de acarreos no practicó la semana pasada, mientras se preparaba para jugar contra los 49ers. Elliott asegura que ha mejorado a lo largo de esta semana.

“Obviamente, durante el resto del fin de semana voy a sentirme mejor”, dijo. “De hecho, voy a practicar un poco en esta semana, voy a ejercitarme con el equipo, y definitivamente voy a dar los pasos necesarios para estar preparado para el domingo”.

Los guerreros que deben ganar

Desde el 2017, cuando ganaron el Super Bowl, las Águilas tienen un récord de 11-2 en partidos que deben ganar o en donde serian eliminados de los playoffs o matemáticamente eliminados de la competencia.

“Si pudiera hacer las cosas de otra manera, yo jugaría de la mejor manera desde el principio y lo seguiría haciendo durante todo el año, aunque no sé qué pasa realmente”, comentó Pederson. “Yo creo que nuestros jugadores responden bien a la adversidad. La hemos enfrentado en las últimas temporadas”.

Un giro a la pérdida de la posesión del balón

Los Vaqueros tienen un +7 en el margen de la pérdida de la posesión del balón en los dos últimos partidos después de estar en el peor lugar de la NFL con -13 en los primeros 12 partidos. Esas siete pérdidas del balón en dos partidos ocurrieron después que Dallas forzó sólo 11 en los primeros 12 partidos.

“Cuando uno está inmerso en esa situación, siente que nunca se podrá recuperar”, comentó el coordinador defensivo Mike Nolan, quien ha sido objeto de la especulación en su primer año con Dallas, ya que los Vaqueros están a punto de lograr un récord en la franquicia en cuanto a puntos permitidos y están en el último lugar en la NFL en la defensa de acarreos.

“Aunque como ya lo he dicho anteriormente, estamos en el proceso de convertirnos en algo que no éramos en el pasado, una de esas cosas es ser un equipo que tenga algunas pérdidas de la posesión del balón. Pero no sólo hay que hablar de ello, sino hay que trabajar sobre eso”.

Una diezmada línea secundaria

El esquinero Darius Slay espera regresar después de estar fuera un partido debido a una conmoción cerebral, aunque las Águilas jugarán sin el profundo titular Rodney McLeod, quien se rompió el ligamento anterior cruzado, y el esquinero titular Avonte Maddox, quien está lesionado de la rodilla. Kyler Murray de Arizona aprovechó que estarían ausentes tres titulares de la línea secundaria y lanzó para 406 yardas, siendo el mejor desempeño de su carrera.

El profundo Jalen Mills fue el único titular que estuvo disponible en contra de los Cardenales, así que las Águilas dependieron de Michael Jacquet, Kevon Seymour, K’von Wallace y Marcus Epps.

El coordinador defensivo Jim Schwartz elogió el esfuerzo que ha hecho el grupo.

“Si ustedes pudieran asistir a nuestras prácticas, verían una parte significativa de nuestro equipo que se está quedando después de eso”, dijo Schwartz. “Están deseosos de poder reunirse. No pueden hacerlo presencialmente aunque eso ha cambiado realmente, los muchachos trabajan duro. Verdaderamente han cambiado los lugares en donde podían tener una convivencia y recibir más atención”.

Tome nota

Filadelfia (4-9-1) en Dallas (5-9)

Hoy, 2:25 p.m. / 14.1, FoxSports

Récord en la serie: Vaqueros lideran 66-53

Último duelo: Águilas derrotaron a Vaqueros 24-9, el 1 de Nov. en Filadelfia

Semana pasada: Águilas perdieron con Cardenales 33-26; Vaqueros vencieron a 49ers 41-33

Ranking AP PRO32: Águilas No. 22, Vaqueros No. 24

Ofensiva de Águilas: general (25), acarreo (10), pase (27)

Defensiva de Águilas: general (20), acarreo (23), pase (16)

Ofensiva de Vaqueros: general (18), acarreo (19), pase (11)

Defensiva de Vaqueros: general (24), acarreo (32), pase (8)