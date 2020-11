Marco Tapia / El Diario

Consumada su eliminación en un torneo atípico, en el que se abrieron más lugares para quedar dentro de Liguilla que para quedar fuera de ella, y en la antesala de un análisis profundo para determinar la continuidad de jugadores y cuerpo técnico, el entrenador de FC Juárez, Gabriel Caballero, se dijo decepcionado, triste y frustrado por no alcanzar el objetivo en este certamen.

“Decepcionado, triste y frustrado. Difícil hacer un análisis, porque se había hecho buen juego, y es de amargura. No lo esperaba que pasara así. No pudimos hacer el segundo gol, me quedo triste, dependíamos nosotros y era la oportunidad que no se podía escapar. Si fue o no falta, o si fue a favor de nosotros o no, ese tiro libre nos complicó y quedó poco tiempo para poder reaccionar y no pudimos”, señaló el timonel argentino naturalizado mexicano.

Los Bravos se fueron con las manos vacías de este torneo y como uno de los seis clubes avergonzados por no meterse, ni siquiera, a la repesca.

Luego de quedar fuera del repechaje, el técnico de Bravos deja su futuro en manos de la directiva y se sentarán a hacer un análisis general.

“Sigue todo igual. Nos sentaremos con la directiva para hacer un análisis general de todo y veremos qué conclusiones sacamos”, comentó el estratega con respecto al futuro próximo del club de cara al Clausura 2021.

Con sólo 19 puntos obtenidos en el torneo, Caballero mencionó que, de momento, los planes se mantienen con el equipo fronterizo, por lo que dejará en manos de la directiva su continuidad con el club.

“Primero la decisión la tiene la directiva. El proyecto sigue igual y por supuesto que tenemos que analizar lo que nos hace falta. A pesar de las vicisitudes que hemos vivido debemos pensar en mejorar al equipo y buscar las alternativas posibles y accesibles para que lleguen”, dijo el director técnico.

El entrenador expresó que por el momento no puede hacer nada para recuperar el estado anímico de sus jugadores y señaló que esto se dará con el descanso que puedan tener sus futbolistas en las vacaciones.

“Ahora no hay que levantar en lo anímico. Ahora tenemos que decidir las fechas de regreso, aunque ya teníamos alternativas, pero no era la que tenía pensado. Toca descansar al equipo y el regreso será para limpiar la mente. Ahora sería un análisis negativo, porque estoy amargado”, finalizó.

Numeralia…

17 Partidos jugados

4 Victorias

7 Empates

6 Derrotas

16 Goles a favor

19 Goles en contra

-3 Diferencia de goles

19 Puntos

