Con la mira puesta en 2020

El delantero paseño Omar Salgado dijo estar listo para la temporada 2020 con El Paso Locomotive FC en el Campeonato de la USL.

Durante la presentación del nuevo uniforme de la máquina fronteriza el miércoles anterior, Salgado consideró que el equipo viene muy fuerte, pues terminó la temporada 2019 muy bien y todos están emocionados por volver a la acción.

“El equipo viene muy fuerte, terminamos la temporada muy bien y todos emocionados de empezar la segunda temporada aquí, y con toda la motivación de poder llegar a otra final y esperemos ganarla esta vez”, declaró el espigado jugador fronterizo.

Salgado considera que para el 2020 los ‘Locos’ deberán ser más constantes, pues la temporada 2019 tuvieron muchas altas y bajas en su desempeño, lo que les afectó en la posición que al final ocuparon en la tabla general (sexto) y por eso los últimos dos juegos de los playoffs los jugaron fuera de casa.

-¿Cómo te sientes jugando en casa?

“Mucho más confiado, creo que la primera temporada me ayudó a agarrar un poco más de confianza y muy tranquilo, a gusto aquí en casa, a gusto con el equipo, con el técnico y con el club que me ha apoyado desde el principio.

-¿Cuáles son tus aspiraciones con el equipo?

“Creo que todos los que estamos aquí al final queremos acabar en la MLS o más, a final de cuentas es la segunda división, todos queremos llegar a jugar en primera y en lo personal también”, declaró.

-¿Qué buscas en 2020 en lo personal?

“Personalmente más goles, creo que me faltaron los goles, tuve muchas oportunidades de meter gol esta temporada y desafortunadamente fallé, entonces mejorar la cantidad de goles que meto para ayudar al equipo a poder entregar un campeonato”.

-¿Cómo vivieron la final de conferencia que perdieron con Salt Lake City?

“Frustrado, yo creo que la tarjeta roja nos afectó mucho al final, cambió el partido, pero aun así creo dominamos y jugamos un buen partido, planteamos el partido bien y al final no nos alcanzó por un minuto, pero sí, yo creo que decepcionados, pero también felices de como acabó la temporada”.

-¿Está el equipo para ser dominador de la USL en unas dos tres temporadas?

“Yo creo que sí, el club en sí, la directiva tienen un plan muy bien puesto, creo que como ninguno en esta liga, todo lo que han hecho lo han hecho muy bien, con la cabeza fría y con un plan estratégico muy bueno para esta liga. El nivel de la directiva ha sido muy alto y estoy seguro que no nada más este año, pero en los años que viene vamos a seguir peleando por un campeonato.”

-¿Qué te pareció el nuevo uniforme?

“Muy bonito, muy bonito, bueno, en lo personal el blanco es mi favorito, pero los tres se me hicieron muy bonitos”, finalizó.