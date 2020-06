Con grada vacía

Marco Tapia / El Diario

A puerta cerrada, tal y como lo solicitó la Secretaría de Salud por la pandemia de Covid-19. Así comenzará a rodar el balón en el Apertura 2020, situación que no es nueva para el cancerbero de los Bravos de Juárez, Enrique Palos Reyes, quien por lo mismo afirma se extrañará a los aficionados en las tribunas.

“Claro que se extraña a la gente, a los aficionados cada 15 días en las gradas gritando los goles, pero ahorita, ya con lo de la cuarentena, te pones a valorar muchas cosas y una de ellas es el poder jugar con gente en las tribunas”, comentó el portero de 34 años.

“Desde luego que va a hacer falta la gente, porque parecerá que nada más estás entrenando. Sin duda que el aficionado es parte elemental del juego y han hecho del futbol lo que es hoy en día: el deporte más popular a nivel mundial”, añadió Palos.

El experimentado guardameta recordó que, en un momento de su carrera, cuando militaba con Tigres, le tocó ver a aficionados en los mismos entrenamientos, lo que le daba otro ambiente a la práctica y motivaba a los jugadores.

“En entrenamientos con Tigres hubo gente apoyando en las gradas, en los interescuadras, y cambia mucho el ambiente. Es algo que como jugador disfrutas mucho más”, dijo el arquero originario de Aguascalientes.

En 2009 el brote por el virus de la influenza afectó al futbol mexicano y obligó a jugar algunos duelos de la Liga a puerta cerrada, pero no se suspendió.

En aquel entonces, toda la fecha 16 del Clausura 2009 se jugó a puerta cerrada, mientras que algunos partidos de la jornada 15 y 17 también se disputaron sin público.

“Me tocó algo similar, pero no había tanta propagación del virus, no era tan contagioso. En esa ocasión estaba pelando por no descender con Tigres y en un juego en contra de Necaxa se redujo a la mitad el número de aficionados que podían entrar a ver el partido”, remembró el cancerbero.

“En contra de Toluca el partido fue sin gente y para las últimas fechas, ya que la Liga no paró, dejaron entrar el 50 por ciento del aforo. En el último juego contra Morelia, recuerdo que había mucha gente con cubrebocas”, agregó.

Con respecto a su continuidad con Bravos de Juárez, Enrique Palos aseguró que hay disposición de ambas partes para seguir con el conjunto fronterizo para la próxima campaña.

“Hay disposición de ambas partes, tanto de la directiva, cuerpo técnico y de mi parte para continuar con el equipo. Vamos a esperar cómo se van dando las cosas en los próximos días”, puntualizó.