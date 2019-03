Con el pie izquierdo

Errores de concentración, falta de precisión en algunos pases, demasiados balones sueltos y castigos fueron factores decisivos en la derrota que los Centauros de Ciudad Juárez sufrieron ayer ante los Pioneros de Querétaro, 17-0, en el partido que marcó el debut de los fronterizos en la Liga Profesional de Futbol Americano de México.

“Errores mentales y de coordinación, de los dos, la verdad no podemos estar mandando jugadas y cambiándolas adentro del campo ya, me dejó mucha enseñanza este juego y la verdad que hay que practicar lo de los errores, entonces me abre un poquito más el panorama realmente de lo que somos y dónde estamos y qué es lo que queremos y pues vamos a trabajar”, declaró Mauricio Balderrama, entrenador en jefe de los Centauros, .

Los queretanos se fueron arriba en el marcador en el primer cuarto gracias a un pase de 32 yardas de Rafael Arenas a Said Salazar, que pasará a la historia como el primer touchdown que se anota en esta ciudad en la Liga Profesional, aunque fue consegudo por el equipo visitante.

Los equipos se fueron al descanso del medio tiempo con el marcador favorable a Querétaro 7-0 y con la afición fronteriza en espera del primer touchdown de los Centauros.

Ya en la segunda mitad del juego y todavía abajo en el marcador 7-0, Juan Carlos Barraza estaba en los controles de la ofensiva juarense y sobre la yarda 32 de los Pioneros decidieron hacer una jugada por tierra que casi les funciona a la perfección, pues Jesús Alberto López acarreó el balón 27 yardas, hasta la cinco del rival y dejó el ambiente con olor a touchdown.

Pero en la jugada siguiente Barraza inició una corrida hacia su lado derecho, en el acarreo mandó un pase corto lateral al mismo López que no pudo controlar el balón y el fumble fue recuperado por los visitantes, con lo cual se fue una buena oportunidad para que los juarenses hicieran daño.

En el último cuarto, los Pioneros ampliaron la ventaja en una nueva combinación Arenas-Salazar, pero en esta ocasión el pase fue de cinco yardas y así los visitantes se fueron arriba 14-0.

Ya casi para terminar el juego, el pateador David Patiño puso los número finales en la pizarra con un gol de campo de 55 yardas, con bastante viento a favor.

“A lo mejor a muchos de nosotros todavía no nos cae en la mente que es un equipo profesional, ahorita ya se dieron cuenta, aquí cometes un error y pierdes, no puedes venir a cometer errores en un equipo profesional de futbol americano", señaló Balderrama.