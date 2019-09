‘Con el box en la sangre’

Recientemente elegido para ser uno de los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Deportista Juarense, el exboxeador Juan Carlos ‘El Ranchero’ Ramírez comparte a través de 25 preguntas aspectos de su vida que, sin duda, para muchos eran desconocidos.



1. ¿Por qué decidiste ser boxeador?

Sabes que desde muy chavito lo traía en la sangre, ya que era muy peleonero y aparte me gustaba, me gustan mucho los trancazos.



2. ¿Cómo fue la primera vez que te subiste a un ring para pelear?

La primera vez me preparó Felipe de la Torre bien, entré a un torneo, inaugurando el Kiki Romero y ganando. Fue algo bien bonito porque yo quería estar arriba del ring, era algo que me llamaba la atención, yo quería estar arriba y sentir y saber qué era lo que pasaba.



3. ¿Qué recuerdos tienes de tu primera pelea profesional?

La primera pelea profesional que recuerdo que tuve fue salir adelante en mi carrera profesional, era un poco de nervios porque iba a brinca a otro compromiso más fuerte.



4. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo como boxeador profesional?

Fíjate qué bonito que se pregunte eso. El primer sueldo que tuve compré bloques, bloques para hacerle la casa a mi mamá, que vivíamos en Anapra, vivíamos en un cuarto de paletas de cuatro por cuatro. Entonces mi primer sueldo fue eso.



5. ¿Qué te decían en tu casa cuando veían que realmente querías ser boxeador?

Siempre me apoyaron mi mamá, mi papá y todos mis hermanos. Fue un apoyo muy grande que tuve de ellos y fue como pude salir adelante.



6. ¿Cuáles fueron las mayores alegrías que te dejó el boxeo?

Sabes que fueron todas, todas mis peleas ganadas como perdidas, es una alegría que tuve porque en ese momento era algo para mi mamá y mi papá que siempre estaban al frente.



7. ¿Y cuáles fueron los momentos más tristes en tu carrera?

Recuerdo mucho la pelea que me dolió hasta el alma, fue la del Popo Freitas, en Chicago. Fue una pelea que hice mal porque me acuerdo que decían que era un peleador que pegaba durísimo, que pegaba muy duro y yo sentí los primeros golpes y no se me hizo nada y dije ‘no pos de aquí soy’, en verdad eché a perder esa pelea.



8. ¿Te costaba trabajo sobrellevar la disciplina del boxeo?

No, no, creo que era algo, y sigue siendo, para mí es algo natural porque me cuido mucho en mis comidas y me gusta hacer ejercicio.



9. ¿Qué piensas cuando ves que un boxeador muere por los golpes recibidos en una pelea de boxeo?

Me da mucha tristeza porque creo que ese boxeador no se preparó al cien, o al mil como dice uno, ya que es un sacrificio tan grande que tiene que hacer uno en las corridas y más que nada en las dietas.



10. ¿Cómo haces amistad con un boxeador que alguna vez te ganó o le ganaste arriba del ring?

Sabes que me he encontrado varios boxeadores, ya ahorita exboxeadores, y nos la pasamos suave, como con Erick Morales, he hablado, he platicado y platicamos suave. Con boxeadores de aquí de Juárez que he peleado con ellos, en este caso con la ‘Cobrita’ Soto, con Bellavista Bósquez, y ya ni platica uno de las peleas.



11. A pesar de ser un deporte de alto riesgo, ¿por qué permitir que tu hijo lo practique?

Porque sé que este deporte es durísimo, pero es muy bueno, es muy sano, es un deporte que en sí te da todo. Te fortalece mentalmente y físicamente.



12. ¿Cuál es tu consejo para los niños y jóvenes que sueñan con ser boxeadores profesionales?

Que deben de enfocarse, tienen que hacer su disciplina, tienen que estar entrenando bastante, creo que el consejo que le doy a los muchachos es que se tienen que preparar al cien, tiene que dormir temprano, tiene que prepararse en las corridas temprano y entrenar bastante fuerte.



13. ¿Cómo fue tu infancia?

Pues voy a hablar poquito de mi infancia, no me gusta, porque, porque mi infancia fue siempre trabajara. Trabajaba desde muy chiquito vendiendo duros laguneros, naranjas con chile en polvo, dulces de calabaza, tamales; creo que mi infancia fue andar de limpiavidrios, fue una infancia dura y de ahí siguió en los restauranes.



14. ¿Qué significa para ti Anapra?

No pues, es un lugar donde crecí, donde me desarrollé desde mi niñez, hasta ahorita ya de grande. Creo que Anapra… yo llegué a la colonia Anapra siendo un chavo, un niño, y quiero mucho a Anapra.



15. ¿Qué edad tenías y cómo fue la primera vez que te enamoraste?

No, pues yo de chavito fui bien enamorado, bien enamorado. Tuve poquitas novias, verdad, pero he sido bien enamorado.



16. ¿Cómo te gusta convivir con tu familia?

Uh, muy bien, siempre hemos sido una familia muy unida, nos gustan los ‘partys’, estar… pues mi papá matando los marranos, mi mamá haciendo el asado, bien bonito, bien bonito, con todos mis hermanos, mis cuñados, ya ahorita tengo muchos cuñados.



17. ¿Eres romántico y cómo conquistas cada día a tu esposa?

Yo soy bien romántico, yo siempre, siempre, todas las noches le digo que la amo, me despierto, voy a trabajar y le digo que la amo, cuando hablo con ella siempre le digo que la amo, es todo para mí mi esposa.



18. ¿Cómo te defines como persona?

Yo pienso que bien (sonríe), yo pienso que una persona honesta, buena, más que nada de buenos sentimientos.



19. ¿Cuál fue la mayor enseñanza que te dio el boxeo?

Todo. En sí, el boxeo me enseñó todo, fue mi primer trabajo, fue mi primer trabajo y hasta la fecha sigo desempeñándolo, pero ya de otra forma, pero sí el boxeo para mí es mi alma, es algo que me enamoré desde muy chavito.



20. ¿Cómo es hoy un día en la vida del ‘Ranchero’?

Trabajar, trabajar, disfrutar mi día y más que nada disfrutar a mis muchachos entrenándolos en box.



21. ¿Por qué te dicen Ranchero?

(Ríe), Ranchero, me dicen… eso me lo puso mi entrenador Felipe de la Torre, más que nada porque venía de Anapra y me decían que donde vivía, yo les decía que en Rancho, pero no sabían que era Rancho Anapra. Ahora me preguntan, cuando empecé a pelear bastante, que peleaba y agarraba mi lana, me decían que donde vivía y yo les decía que en Sunland Park, pero de este ladito (risas).



22. ¿Qué le dices a las personas y/o grupos que se oponen a las peleas de gallos?

N’ombre ese deporte… es un deporte bien bonito, porque a mí me encantan los gallos, me gustan los gallos y yo desde muy chiquito anduve con los gallos. Ese deporte es muy bueno, por qué, porque es igual que uno, el animalito es de combate, lo tiene que preparar uno, le tiene que dar buena comida al animalito, pues pa’ que pelee, pa’ ganar.



23. ¿Qué crees que puede hacer cada persona para tener una mejor ciudad?

Pues ahorita, como están las cosas, creo que tenemos que pensar bien. Ahorita ha cambiado mucho eso de la disciplina, eso del respeto, creo que tenemos que tener respeto hacia todo para que podamos cambiar todo este mundo, este Juaritos lindo y chulo que tenemos, nos tenemos que respetar todos.



24. ¿Qué sientes de ser próximamente uno de los nuevos entronizados al Salón de la Fama del Deportista Juarense?

Pues cuando me dan la noticia lloré de alegría porque se ve, ahorita que está uno vivo, todo lo que hizo desde su niñez, desde que anduvo en el box, todos los triunfos, los fracasos se ven ahí, creo que me dio una alegría bastante de estar en el Salón de la Fama.



25. Con este nuevo logro, ¿qué hacer para no perder piso, para mantener la sencillez y la humildad?

Pues seguir igual, yo creo que mi gente, toda la gente y mi familia me han calificado de ser un chavo de buenos sentimientos, de ser muy humilde, desde que andaba yo peleando, que andaba en lo alto, siempre fui así y seguiré siendo así, hasta que me muera.