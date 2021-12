Con buen trote Emili Bautista

A los 18 años de edad, la juarense Emili Bautista puede presumir de ser una de las jugadoras con más experiencia, no solamente en las Bravas sino incluso en la Liga MX Femenil, donde ya tiene en su haber ocho torneos (cuatro temporadas), además de varios llamados a la Selección Mexicana Sub 20.

Bautista debutó como profesional con las Centellas de Necaxa pocos días antes de cumplir 15 años, después de haber empezado a entrenar y a jugar futbol a los 12 años de edad en La Tribu de Juárez.

La defensa fronteriza recuerda que ella simplemente acompañaba a su hermana a unas visorías en Aguascalientes y estando allá decidió también probar suerte, sin saber que eso cambiaría el rumbo de su vida.

“Yo me fui a los 14 años, la verdad que estaba muy chiquita, yo creo que ni intenciones tenía de jugar futbol, pero fui a buscar un sueño junto con mi hermana y pues gracias a Dios se nos dio la oportunidad a las dos y ahorita pues llegar aquí hasta Juárez y estando en casa es lo mejor”, dijo Emili.

Emili comparte que el camino en su carrera como futbolista hasta el momento no ha sido fácil, pero han sido precisamente los momentos duros que ha superado los que la han forjado más como jugadora y, al mismo tiempo, la mantienen con los pies en la tierra.

“Mi mamá era la que no quería que nos fuéramos tan lejos, pero siempre nos apoyaba, mi papá fue el que nos llevó a las visorías y él se estuvo ahí con nosotras desvelándose, sin comer a veces, pero la verdad que sí la sufrimos mucho, por eso te digo que todo el sacrificio que hemos tenido ahorita está teniendo su recompensa. A veces dejábamos de comer, a veces dormíamos en el piso, pero la verdad que todo eso ahorita, por ejemplo en lo personal, me ha ayudado mucho en siempre tener los pies muy puestos sobre la tierra”, comenta la defensa del equipo fronterizo.

Influenciada por su hermana, que es dos años mayor, Emili también se animó a jugar futbol y su primer entrenador fue el profe Palacios de La Tribu, de quien aprendió muchas cosas acerca de este deporte y quien hasta la fecha está pendiente del desarrollo de la jugadora.

“Jugué futbol porque mi hermana me lo inculcó, entonces yo le seguí los pasos a ella, y ahorita he llegado porque ella es lo que me ha enseñado también, o sea, hemos estado unidas, y ahorita a lo mejor yo sigo sola en el futbol, pero le sigo echando muchas ganas.”

En apenas dos años, Emili pasó de jugar en campos de tierra a debutar en la máxima categoría del futbol femenil en México, incluso a ser la capitana de las Bravas y a haber tenido este año varias convocatorias a la Selección Nacional Sub 20, equipo con el que realizó dos giras a Europa.

–¿Cómo se da tu llegada a las Bravas?

“Cuando estaba en Necaxa, siempre pedía que hubiera un equipo femenil aquí en los Bravos, entonces en cuanto yo supe estaba muy emocionada en decir que ‘yo quiero jugar en las Bravas’, estar en mi ciudad, con mi familia. Tuvimos un partido aquí en Juárez, Necaxa contra las Bravas, y ahí se acercaron y me dijeron que les interesaba y yo contenta porque iba a estar aquí en mi ciudad.”

–¿Cómo enfrentas la situación del equipo en la Liga?

“Si es difícil saber que somos el último lugar en la tabla, pero en lo personal me hace más fuerte. La verdad que yo soy mucho de seguir creyendo en mi equipo, en mis compañeras.”

En relación con los llamados al Tri juvenil, la jugadora juarense reconoce que la primera convocatoria la tomó de sorpresa, pero también sabe que con el trabajo que ha hecho pudo cumplir uno de los objetivos planteados este año.

–¿Cómo fue tu experiencia con el Tri Sub 20 en Europa?

“La verdad que es algo muy diferente a lo de la liga, es otro nivel ir allá. Por ejemplo cuando fui a jugar contra Holanda, o ahora que acabo de llegar, que fui a España a jugar contra España, Francia, Alemania, que la verdad son equipos que juegan de primera, que tienen un potencial enorme, corren muchísimo, o sea, sí hay diferencia, pero pues como mexicanas no nos rajamos, le damos con todo y yo creo que ahí se notan las ganas de que quiere estar uno en la selección.”

Nombre: Emili Bautista Galván

Posición: Defensa

Fecha de nac.: 9 de abril de 2003

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 18 años

Estatura: 1.70 m

Peso: 73 kg

Debut Liga MX Femenil: 31 de marzo de 2018, Atlas vs Necaxa

Llega a Bravas en el Clausura 2020

Números en el Apertura 2021

Partidos jugados 16

Titular 16

Minutos 1440

Goles 0

Autogoles 0

Amarillas 0

Rojas 0