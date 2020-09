Ruidoso Downs

Con las potras Whistle Stop Café y Hotsempting entre los caballos favoritos para ganar el All American Futurity y el All American Derby, este fin de semana llega a su fin la temporada de verano de carreras en vivo en el hipódromo Ruidoso Downs.

La actividad dará comienzo desde hoy, pero los días fuertes serán domingo y lunes, el primero con la celebración del All American Derby, G1 con bolsa de un millón 77 mil 688 dólares, y por primera vez el All American Oaks con bolsa de 421 mil 165 dólares, y el lunes Día del Trabajo, se cierra con broche de oro con el All American Futurity, G1 con bolsa de 3 millones de dólares.

Whistle Stop Café, de Whitmire Ranch, es la favorita de la línea matutina con 3-1 para el evento emblemático del fin de semana, el All American Futurity, que se correrá en una distancia de 440 yardas y dará inicio aproximadamente a las 5:12 pm. El Cowboy Channel transmitirá el All American Futurity y el All American Juvenile en vivo de las 4:00 a las 5:30 pm.

El jockey de Whistle Stop Café, Ricky Ramírez, eligió la séptima posición. Fue desde esa misma posición que la potra gris ganó el Rainbow Futurity 2020. El clasificado más rápido, Flashing My Pjs, partirá desde la segunda posición y es favorito 7-2 en la línea de la mañana.

El campo completo para el All American Futurity es el siguiente: Eagles And Dragons (10-1), Flashing My Pjs (7-2), Famous And Easy (8-1), Flash Bak (15-1), HR Princess Jess (15-1), Caliente Caramelo (20-1), Whistle Stop Cafe (3-1), Instygator (9-2), Jettz (6-1), y Apollitical Gold (12-1).

La cartelera del domingo presenta el All American Derby para cuartos de milla tresañeros que correrán también en 440 yardas. Será la novena carrera del día y iniciará las 4:28 pm aproximadamente.

Gold Heart Eagle V, de Valeriano Racing, es el favorito de la línea de la mañana con 5-2 y llega a la carrera de Grado I luego de haber registrado el tiempo de clasificación más rápido. En esa carrera de prueba, el potro superó al segundo clasificado por cuatro cuerpos. El entrenador Eddie Willis seleccionó el arrancadero número cinco en el sorteo para el All American Derby.

La ganadora del Ruidoso Derby 2020, Hotsempting, saldrá desde la séptima posición y tiene probabilidades de línea matutina de 7-2. Cers Final Try, ganador del Rainbow Derby este año, en el que venció a Hotsempting en un cerrado final, partirá desde la posición cuatro y es favorito 9-2 en la línea de la mañana.

Así quedó el campo completo para el All American Derby: Inaugurator (10-1), Elm Creek Khrome (15-1), Jess Sumokin Hot (5-1), Cers Final Try (9-2), Gold Heart Eagle V (5-2), Love Is Everything V (8-1), Hotsempting (7-2), KJ Mucho Macho Man (15-1), Kleptomaniac (20-1), y Hes Back (20-1).

La carrera inaugural del All American Oaks con bolsa de 421 mil 165 dólares, una nueva división que ha sido creada para potras, también se realizará en la cartelera del domingo como la séptima carrera y iniciará las 3:36 pm aproximadamente.

Como se esperaba, Ratificación es la favorita de la línea de la mañana 9-5 y saldrá desde la posición número ocho. Propiedad de Bobby Cox y entrenada por el fallecido John Buchanan, Ratification ganó la carrera inaugural del Rainbow Oaks 2020 y fue impresionante al ganar en su prueba, ya que calificó con el tiempo más rápido en general. Kiss Thru Fire, saliendo de la posición uno del poste, tiene marca de 7-2 en la línea de la mañana.