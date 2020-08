Con ausencias, arrancan Mineros prácticas

Foto: Cortesía

Con la ausencia de algunos jugadores, dos positivos más asintomáticos y a marcha forzada por tener el tiempo encima, el equipo de futbol americano de UTEP inició ayer a puerta cerrada los entrenamientos de pretemporada, luego de haberlos pospuesto un día por no haber tenido resultados de una segunda ronda de pruebas de Covid-19.

En la práctica de ayer, fue notoria la ausencia de tres corredores, entre ellos Quardraiz Wadley, que está llamado a ser el titular para la temporada 2020. Tampoco estuvo presente el mariscal de campo TJ Goodwin, pero sí Gavinn Hardison y Calvin Brownholtz, quienes llevaron a cabo las series ofensivas. Goodwin se reincorporará hoy a los entrenamientos.

“Lo que nos tiene así es el rastreo de contactos del compañero de cuarto. Ellos podrían tener dos o tres compañeros de cuarto. Los compañeros de cuarto no pueden practicar porque no han recibido sus pruebas. Todo debería resolverse pronto”, dijo ayer Dana Dimel, entrenador en jefe de UTEP, a través de una conferencia de prensa virtual.

Sin embargo, el tiempo también empieza a ser un factor en contra para los Mineros, que tienen planeado entrenar las próximas tres semanas como si la temporada para ellos fuera a dar comienzo el 5 de septiembre, en caso de que en los siguientes días puedan amarrar un partido para esa fecha.

Por ahora, lo que tiene seguro el equipo paseño es que el 12 de septiembre estarán en Austin para enfrentar a los Longhorns de la Universidad de Texas.

“Pensamos que estábamos por delante de la curva en comparación a donde estaban otras personas debido a los diferentes parámetros a los que nos sometimos. Perder la semana pasada fue algo muy, muy difícil”, dijo el entrenador Minero.

Dimel agregó que en el equipo hay muchas caras nuevas, lo que se traduce en inexperiencia y el tiempo es crítico en una situación como ésta, sobre todo si se toma en cuenta que mientras la semana pasada los Mineros estuvieron parados, otros equipos, como Texas, sí pudieron entrenar.

Durante estas tres o cuatro semanas de entrenamientos, Dimel y el staff de entrenadores deberán decidir quiénes serán los jugadores titulares, principalmente en la posición de mariscal de campo.

“He estado esperando esto durante mucho tiempo. Fue divertido. Fue genial estar de regreso con todos y entrar en el ritmo de las cosas. Se sentía normal, simplemente estar ahí con los chicos”, dijo Hardison en la misma conferencia virtual.

“Ha sido muy bueno estar de regreso después de todo lo que está pasando. Tenemos que ser cuidadosos con lo que está sucediendo. Fue emocionante, habíamos estado esperando para comenzar el primer día de campamento. Tuvimos que posponerlo un par de veces, pero nosotros y los muchachos estamos muy emocionados de comenzar la temporada”, mencionó el profundo senior Justin Prince.

A pesar de todas las circunstancias que rodean a los Mineros en estos días, Dimel confía en tener listo al equipo para el primer partido de la temporada, sea dentro de tres semanas o cuatro.

“Para el primer día, tengo muchas cosas en mi mente. En este momento no creo que vaya a haber un día en el que esté feliz… no creo que haya un día en el que esté feliz por donde estamos debido a los intangibles. Porque estoy preparando a mi equipo para tres semanas, lo he hecho antes como entrenador en jefe. Estoy adquiriendo práctica para preparar a estos jugadores en tres semanas, pero estos jugadores no lo han hecho, así que estoy tratando con todas las herramientas de entrenamiento para hacerlo con el equipo. No estoy decepcionado, no estoy molesto. Los chicos trabajaron muy duro. A mediados de la semana, probablemente estaremos mucho mejor”, dijo Dimel.

Cambios de fecha…

9 de agosto, estaba programado para ser el primer día de prácticas de pretemporada

Un día antes en la noche comunican que será el lunes 10 de agosto el inicio

El mismo domingo 9 de agosto por la tarde difunden un nuevo comunicado para informar que se pospone algunos días por cuatro jugadores que dieron positivo

13 de agosto, anuncian que los entrenamientos empezarán el 15 de agosto

De última hora se cambia para el domingo 16

16 de agosto, los Mineros regresan al campo de prácticas

Primer partido de temporada seguro hasta el día de hoy

Sábado 12 de septiembre

UTEP vs UT en Austin