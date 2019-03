Con ánimos caldeados

La rivalidad entre México y Nicaragua vivirá un nuevo capítulo cuando el púgil juarense Miguel ‘Mickey’ Román dispute el título internacional superpluma WBC con Ramiro ‘Destructor’ Blanco.

En una acalorada conferencia de prensa, los protagonistas de la función de box profesional que se llevará a cabo mañana sábado 23 vertieron declaraciones que dejaron el ambiente bastante agitado.

Román, cuarto clasificado en los rankings del Consejo Mundial de Boxeo, aseguró que llega bien preparado a este nuevo compromiso.

“No vengo renovado ni mejor, vengo como siempre lo he hecho, bien preparado, vengo sin lesiones no como en mi última pelea. Vengo al cien por ciento de salud pues la gente sabe que aunque caiga me han visto levantarme”, dijo el boxeador fronterizo.

Román tiene una marca de 60 triunfos, 47 de ellos por la vía del cloroformo, 13 derrotas (3 KOs) y cero empates.

“No quiero pedirle la oportunidad a nadie, yo me la sé ganar y esa es la diferencia; Blanco es un peleador que nunca ha sido noqueado y yo siempre salgo a buscar el todo por el todo y quiero ser el primero que le gane por nocaut. Los que están arriba de mí en las clasificaciones no me quitan el sueño”, declaró ‘Mickey’.

Blanco, discípulo del excampeón mundial Rosendo Álvarez, afirmó que pese a que Miguel es un gran campeón de su tierra, él viene con fe que le va a ganar.

“Me voy a llevar el título a casa; nadie me ha noqueado y no creo que sea él quien lo logre. Tengo mis dos hijos que son mis motores y por ellos voy a luchar el sábado porque quiero ser campeón”, dijo el nicaragüense.

En el combate especial de la noche, el invicto juarense Bryan Flores se verá las caras en duelo de pronóstico reservado con Nery ‘Pantera’ Saguilán.

“No me intimida su récord pues he tenido oportunidad de enfrentar a campeones de verdad ya que Bryan no ha enfrentado a nadie. Dejémonos de palabras y vamos a pelear, yo sólo te digo que van como cuatro invictos a los que les he callado la boca”, expresó el capitalino.