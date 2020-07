Con ADN beisbolero

Cortesía

Aunque es de una familia cien por ciento beisbolera y las probabilidades de que él jugara este deporte eran bastante altas, la primera vez que Óscar Aragonez jugó en una liga infantil de beisbol fue llevado a la fuerza por su mamá.

“Mi mamá fue la que me llevó a la fuerza porque yo no quería, ni mi papá quería, porque según él ya entrenábamos, ya nos la manteníamos aquí afuera desde chiquillo, mi papá enseñándome todo, por eso él decía que todavía no, ‘que yo lo enseño’, pero mi mamá me llevó a la fuerza”, confesó el fronterizo en declaraciones a la página oficial de Facebook de los Indios de Juárez.

Al mismo tiempo, Aragonez aclaró que a él sí le gustaba el beisbol y que cuando llegó a la Liga Satélite ya sabía cachar, batear y lanzar porque todo eso se lo había enseñado antes su padre.

“Mi papá siempre jugaba conmigo, aquí afuera en la casa me salía con una pelota de tenis, la rebotaba en la pared y ahí es donde empezaba a agarrar las rolillas, elevaditos y todo eso”.

Fue en 2013 cuando jugó su primer torneo regional con la novena de Servigas. Dos años después, pudo cumplir uno de los sueños que tuvo desde niño al debutar con los Indios de Juárez en el Campeonato Estatal.

“Fue algo demasiado bonito, una experiencia muy bonita, y se puede decir algo soñado desde chiquito. Mis papás me llevaban a los juegos ahí al estadio, yo los veía, me ilusionaba y decía ‘yo quiero estar ahí, me gustaría estar en el equipo, representar a la ciudad’, y se nos dieron las cosas”, recordó el jugador, de 24 años.

El 2019 fue un año algo complicado para el pelotero juarense debido a una fractura que tardó un poco más de lo esperado en sanar.

“Fue muy difícil, un giro inesperado, es un proceso que uno como jugador te vas preparando desde un año atrás, gimnasio, entrenando, y la liga invernal es parte de la preparación. Ya me sentía un poco fuerte, un poco mejor preparado y pues lamentablemente en la final de la invernal pasó el golpe y otra vez a agarrar fuerzas desde el principio, algo nuevo porque tenía muchos años que no me pasaba eso, una lesión así.”

Las finales del Estatal que vivió en el 2017 y el año pasado, han ayudado a Óscar a madurar tanto deportiva como mentalmente.