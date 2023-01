Compromiso intacto

Maxi Olivera, defensa de los Bravos del FC Juárez, dejó en claro que él se encuentra a gusto con el equipo fronterizo y que el hecho de manifestar de manera pública su apoyo al Peñarol de Uruguay no significa que quiera salir la institución juarense.

“La verdad que yo me concentro en lo que tengo en el día a día, para mí es muy valorable lo que estoy haciendo acá en el club, jugando siempre, tratando de mantener mi nivel, con altos y bajos, pero en eso me concentro, en rendir y, bueno, después si llegan ofertas de diferentes equipos eso también de que a uno se le valora en otro lado también”, declaró ayer el jugador uruguayo en conferencia de prensa.

Olivera agregó que él está tranquilo aquí, donde Bravos es dueño de su pase y él hará lo que la directiva decida.

“Si el club me quiere vender me va a vender y si el club quiere que me quede, me quedaré”.

El sudamericano recalcó que se siente muy contento en el equipo fronterizo, donde él mismo eligió estar, pero sabe que a mucha gente le gusta hablar.

“Porque obviamente ya sé de qué están hablando, que es el tema de Peñarol, ese club que yo soy hincha de Uruguay, lo voy a mirar todos los partidos, lo voy a alentar todos los partidos, tengo amigos en ese club, voy a subir fotos todos los días que tenga ganas porque es algo de mi corazón, no es algo más allá de lo profesional”, señaló Olivera.

“Entonces que yo suba fotos o que vea partidos, o que hinche o que hable de Peñarol, no quiere decir que yo esté a disgusto acá o lo que sea, y tampoco quiere decir que en un futuro no quiera estar ahí, porque es mi casa, mi país, pero yo estoy muy contento acá, elegí estar en este club”, agregó el jugador de Bravos.

Olivera mencionó que cuando regresó a Juárez tenía ofertas de otros equipos del futbol mexicano, pero él decidió volver a esta frontera porque la gente siempre lo trató bien, la gente que trabaja en el staff de los Bravos siempre lo hizo sentir como en su casa.

“Así que en ese sentido estoy muy tranquilo. Molesta un poco cuando se habla demasiado, pero yo tengo la tranquilidad de que yo siempre di lo mejor acá y lo voy a seguir dando hasta el día que esté, si será mañana, pasado, dentro de un año, dentro de dos, yo todos los días que esté acá voy a dar lo mejor”.

Del partido de mañana contra las Chivas, Maxi dijo que esperan a un equipo con mucha intensidad, que necesita ganar al igual que los Bravos.

“Entonces va a ser un partido que espero que los dos salgamos a buscar el resultado y tratar de hacernos fuerte en esta cancha, que es algo que en los torneos anteriores nos ha costado. Sabemos que es muy importante hacernos fuertes en nuestro estadio”.

Tome nota

Bravos vs Chivas

Sábado 28 de enero

8:10 pm

Estadio Benito Juárez

TV: FOX Sports